Andreza Dica e Indica aponta vantagens de alugar casas de férias em Orlando

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



19/10/2022 | 18:55



À frente do blog e da agência de viagens Andreza Dica e Indica, Andreza Trivillin é uma das maiores especialistas em Orlando com foco no mercado brasileiro. Seu jeito sincero e bem-humorado conquistou milhares de seguidores nas redes sociais, que recorrem a ela diariamente para tirar as mais variadas dúvidas.

Há anos morando na cidade, Andreza monta roteiros e cria conteúdos extremamente detalhados para quem pretende viajar para a região a fim de conhecer ou revisitar os parques da Disney World, da Universal Orlando, do SeaWorld e companhia, além dos outlets e das outras atrações locais e nos arredores.

Nesta entrevista para o Rota de Férias, a especialista aborda uma questão muito recorrente a quem planeja fazer uma viagem para Orlando: afinal de contas, vale a pena alugar uma casa, como as situadas na vizinha Kissimmee (conhecida como a capital mundial das casas de férias), em detrimento de reservar um quarto de hotel? Confira o bate-papo:

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Andreza Dica e Indica – casas de férias em Orlando

Arquivo pessoal Andreza Trivillin em casa de aluguel com o marido Alexander Neubern e a filha Luna

Quais são as vantagens de alugar uma casa em Kissimmee, por exemplo, em relação a ficar em um hotel durante uma viagem para Orlando?

A casa tem muitas vantagens. Uma delas é a estrutura e o espaço que oferece. A possibilidade de cada um ter seu banheiro e seu armário, por exemplo, traz muito mais conforto. A cozinha completa é outro superdiferencial. É excelente ter a possibilidade de preparar algumas refeições na casa para economizar um pouco e ter acesso a comidas mais caseiras. E quem não quiser preparar pode pedir deliveries numa boa, pois nas casas há pratos, copos e talheres para todo mundo. Todos podem curtir a refeição juntos, em uma mesa grande, e não em uma mesinha apertada de um quarto de hotel. Outra coisa superlegal é vivenciar mais de perto o estilo de vida americano, recorrendo aos mesmos eletrodomésticos e produtos que eles usam em suas casas no dia a dia.

Há desvantagens em ficar em uma casa em relação a reservar um quarto de hotéis?

Há o mito de que você terá de fazer faxina caso fique em uma casa de férias. Sei que muita gente pensa assim, mas nem considero isso uma desvantagem, para falar a verdade, uma vez que, no máximo, tudo que você precisa fazer ao ficar em uma residência de aluguel é manter a organização diária. Isso significa tirar o lixo algumas vezes e limpar alguma coisinha que sujou. As pessoas imaginam que terão trabalho e perderão muito tempo com isso, mas tudo é muito rápido, principalmente porque os produtos americanos são muito práticos.

Arquivo pessoal Uma das vantagens apontadas por Andreza é a possibilidade de tomar café da manhã em casa

Para grupos de quantas pessoas você indica alugar uma casa na região de Orlando?

Geralmente, as casas de férias são indicadas para qualquer quantidade de pessoas, mas se o foco for exclusivamente reduzir custos, o aluguel será mais vantajoso para quem, comparativamente, precisa de dois quartos ou mais de hotel, por exemplo. A partir daí, dá para economizar bastante ficando em uma residência. Quanto mais quartos o grupo precisar, mais barata a casa ficará por pessoa. E ainda é preciso considerar que dá para economizar ainda mais ao fazer algumas refeições na residência de férias, principalmente o café da manhã.

Quais áreas você indica para as pessoas procurarem casas de aluguel ao viajar para Orlando?

Na região de Orlando, o mais comum é alugar casas em Kissimmee ou Davenport, que são lugares que permitem aluguel de temporada. Nessas áreas, há condomínios que se assemelham a resorts, com muita estrutura e área de lazer completa. Alguns que gosto muito são o Storey Lake, o Champions Gate e o Windsor Island.

Gostaria de deixar alguma dica para quem pretende alugar uma casa na região de Orlando?

Não tenha medo de experimentar ficar em uma casa. Eu mesma tinha certo receio em relação a esse tipo de hospedagem quando comecei a frequentar Orlando, mas depois que fiquei em uma, adorei. Afinal, não há nada igual ao conforto e o espaço que uma casa de férias oferece.

Para mais informações a respeito de Orlando, acesse Andreza Dica e Indica.