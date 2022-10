Polícia encontra corpo de turista que caiu nas Cataratas, diz jornal argentino

19/10/2022 | 18:35



Cerca de 24 horas após desaparecer no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, o corpo de um turista canadense de 60 anos foi encontrado pelas autoridades na última terça-feira (18). Ele foi achado na parte brasileira da queda dágua, em Foz do Iguaçu (PR). Já o sumiço se deu na região do mirante de Salto Bossetti, localizado no estado de Misiones, no país vizinho.

Segundo informações do jornal argentino Clarín, a prefeitura local e a empresa que realiza os passeios turísticos no parque fizeram uma busca geral no rio e na cidade de Puerto Iguazú até encontrá-lo. A polícia ainda investiga se foi um acidente ou suicídio.

Marcelo Gione, diretor municipal da Entidade de Turismo do Iguaçu, confirmou ao veículo argentino Cadena 3 que o corpo encontrado é do homem desaparecido. "Na terça-feira (18) soubemos por fotos e vídeos que nos enviaram que o corpo pertence à pessoa que se jogou. É um fato lamentável. Está agora nas mãos da Justiça investigar em que circunstâncias aquela pessoa caiu na água", disse.

A polícia trabalha com relatos de pessoas que viram o turista subindo no parapeito da varanda nas Cataratas de Bosetti para tirar uma foto - um grupo estava realizando um passeio no local, mas o canadense não estava junto. Nenhum deles prestou depoimento até então.

As autoridades também analisam imagens de câmeras de segurança na área de acesso ao parque.

Uma suposta foto do homem no momento em que caiu no rio e foi empurrado pela correnteza circulou nas redes sociais. O local tem um fluxo de água bastante intenso e seria quase impossível escapar em caso de queda. Mas, segundo o Clarín, ainda não foi possível confirmar a veracidade da imagem.