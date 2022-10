Obras em Santo André e São Bernardo são vistoriadas por equipe da Secretaria de Desenvolvimento Regional

Da Redação



19/10/2022 | 18:21



A Avenida dos Estados, importante via que liga Santo André a São Paulo, frequentemente sofre com desgaste asfáltico, já que o fluxo de veículos e caminhões é alto. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) disponibilizou, em 2021, investimento de R$ 25 milhões para pavimentação, recapeamento e reforma de guias e sarjetas.

No final de setembro, a equipe da SDR vistoriou as obras da Avenida e informa que o recapeamento asfáltico estava em fase de conclusão. "É uma satisfação imensa visitar obras e ver que os recursos foram aplicados corretamente. A cidade e a população só têm a ganhar com todas as melhorias conquistadas", diz o Secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury.

Santo André também foi contemplada com a reforma da concha acústica da Praça do Carmo, com verba estimada em R$ 250 mil disponibilizados pela SDR. Este espaço multiuso abrigará shows musicais, eventos e encontros de artistas locais, que fazem das apresentações culturais um canal de entretenimento gratuito dedicado aos munícipes.



Já em São Bernardo, cerca de R$ 21,9 milhões foram disponibilizados pela SDR, por meio de convênio firmado com a Prefeitura para pavimentação, recapeamento asfáltico e reforma de guias e sarjetas do bairro Assunção. A cidade também recebeu o montante de R$ 35,1 milhões para obras de descontaminação e drenagem da rede coletora de esgotos do bairro Jardim das Oliveiras, bem como a pavimentação, recapeamento e reforma de guias e sarjetas dos bairros Jardim Diana e Jardim Nova Patente, que apresentam trechos asfaltados e outros em estado precário. Vistoriadas pela equipe da SDR, as obras estão em andamento, com guias e sarjetas prontas e a via preparada para receber a camada asfáltica no Jardim Nova Patente.



Entre as vias contempladas em São Bernardo estão a Avenida Robert Kennedy, no Jardim do Mar, Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Vinã Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze De Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezolone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Mássimo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente De Paula S. E Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez De Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada Da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro, Bernardello, Rua Luigia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes De Castro, Rua Maria João De Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade Do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos Do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel De Góis, Rua Padre Antonio De Souza Lima, Rua Carlos Coimbra Da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua Dos Eucaliptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua Dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva.