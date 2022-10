Ponte Preta tem o retorno de três titulares para o duelo com o CSA pela Série B

19/10/2022 | 17:59



A Ponte Preta contará com o retorno de três jogadores que estavam suspensos: o goleiro Caíque França, o lateral-direito Igor Formiga e o meia Wallisson, no jogo contra o CSA pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro, nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O elenco se reapresentou na segunda-feira, após empate com o Tombense por 0 a 0, sábado passado, quando iniciou a preparação para enfrentar o CSA.

O goleiro Luan - que foi um dos destaques positivos na rodada anterior; o lateral-direito Norberto e o volante Wesley Fraga jogaram no empate em Minas Gerais e continuam à disposição. O treinador Hélio dos Anjos, que poderá optar pela atuação deles desde o início, ou durante a partida.

Já o atacante Lucca, que foi preservado contra o Tombense, por conta de desgaste muscular, continua sendo dúvida. Sem Lucca, o time poderá ter novamente o atacante Ribamar no comando do ataque.

O meia Fessin, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, provavelmente continuará como desfalque. A boa notícia para os ponte-pretanos é que o time não tem jogador suspenso para o confronto.

Com 45 pontos e sem risco de rebaixamento, a Ponte Preta aparece na 11ª colocação, com possibilidade de se garantir entre os dez primeiros, se vencer a partida contra o CSA, que abre a zona de rebaixamento, com 36 pontos e tenta fugir da Série C.