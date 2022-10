Viatura da Polícia Militar bate em poste de energia elétrica

Da Redação



19/10/2022 | 16:50



Policiais militares ficaram feridos após acidente de trânsito, na Estrada do Rufino, em Diadema, na noite desta terça-feira (18).



Segundo informações da polícia, a viatura do 6º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), em que estavam, bateu em um poste de energia elétrica.



Os policiais foram socorridos e levados para hospitais da região por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.



A polícia ainda não sabe quais as causas do acidente de trânsito, que foi registrado no 4º Distrito Policial (DP), em Diadema. As imagens do acidente foram gravadas por uma câmera de segurança e circulam nas redes sociais..