Danilo se vê mais maduro e agradece apoio após oscilação no Palmeiras

19/10/2022 | 16:48



Embora tenha vivido a alegria de ser convocado para defender a seleção pela primeira vez, o volante Danilo passou por momentos complicados com a camisa do Palmeiras nesta temporada e ficou marcado pela expulsão na eliminação diante do Atlético-MG na Libertadores. Perto de conquistar seu primeiro título brasileiro, aos 21 anos, soube lidar com a fase ruim e voltou a exibir um bom futebol, como fez no clássico com o São Paulo. Segundo ele, tudo o que aconteceu até aqui foi importante para que adquirisse mais maturidade.

"Primeiramente, agradecer a confiança do professor Abel, da comissão, dos meus companheiros e da torcida também. Mesmo em uma fase ruim que eu tive, continuaram me apoiando e agora estou voltando a jogar bem. Isso é fruto dos treinos, treinar bem para jogar bem. Aos poucos, vamos ganhando mais confiança e maturidade para as próximas partidas. Os gols e as assistências são decorrência do trabalho do dia a dia, dos jogos e da confiança que você tem de todos", comentou.

Faltam seis rodadas para o fim do Brasileirão, e o Palmeiras ocupa a liderança, com 68 pontos, oito a mais que o vice-líder Internacional. Caso confirme o título, Danilo celebrará sua sexta conquista como profissional, uma vez que foi campeão das Libertadores de 2020 e 2021, da Copa do Brasil de 2020, do Paulistão de 2022 e da Recopa Sul-Americana 2022. Para ficar ainda mais perto de erguer a taça do Brasileiro, o time alviverde precisa vencer o Avaí no Allianz Parque, em duelo marcado para as 21 horas de sábado.

"O resultado do clássico não foi o que nós e a torcida queríamos, pois tivemos oportunidades de sair vitoriosos. Sabemos que contra o Avaí também vai ser difícil, mas, em nossa casa, espero que a torcida nos apoie e que a gente entre com força total para poder ganhar o jogo e ampliar a vantagem na liderança", avaliou Danilo.

O volante foi ao gramado nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, e treinou ao lado do restante dos companheiros, exceto aqueles que estão entregues ao departamento médico, caso de Bruno Tabata, Jailson e Raphael Veiga. Abel Ferreira também não contará com Murilo, suspenso. Rony, de volta após cumprir suspensão, está à disposição.

O Palmeiras pode ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.