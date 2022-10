Esposa de Juliano Cazarré publica foto da filha na UTI

19/10/2022 | 16:11



Fofinha! Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, a filha caçula de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré segue na hospital e passando pro diversos procedimentos no local. Isso porque Maria Guilhermina foi diagnosticada com uma anomalia cardíaca conhecida como Anomalia de Ebstein.

Porém, apesar de passar boa parte dos seus quase quatro meses de vida, que ficarão completos na próxima sexta-feira, dia 21, a pequena está super fofa. Quem publicou a foto da pequena foi Leticia Cazarré, através de seu Instagram. Mas, não foi só isso que a esposa de Juliano mostrou...

Rebateu os haters

Mesmo cuidando da filha e acompanhando sua saúde no hospital, Leticia não deixou de rebater alguns haters que a acusaram de ser submissa ao marido. Isso porque o ator deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de ter mais filhos.

Amor, depois dessa entrevista tem gente te acusando de me obrigar a ter muitos filhos... Vamos contar para eles que atualmente quem cuida das crianças é você? Seu submisso! Ainda disseram que você me obriga, sim senhor, e eu não falo nada porque sou submissa.

Em seguida, ela foi irônica e falou sobre o que está fazendo em uma cidade nova, por conta do tratamento de sua filha:

A verdade é que nos últimos quatro meses virei feminista, me revoltei, fui embora para outra cidade, onde fico sem fazer nada, só me maquiando. E também fico fazendo penteados no cabelo. E lanchando na UTI neonatal, onde só estou para passar o tempo e me revoltar contra o sistema patriarcal.

Por fim, Leticia aproveitou para falar sobre os filhos:

Cada um dos meus filhos foi fruto de um pedido particular e especial que eu fiz para Deus. Todos eles, os cinco filhos, eu pedi em orações insistentes que Deus me mandasse. Para a minha fortuna, Ele mandou. E são os meus maiores tesouros.