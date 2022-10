Zendaya dispensa dublê em seu novo filme, 'Challengers'

19/10/2022 | 15:20



Zendaya recebeu elogios do diretor Lucas Guadagnino pela sua dedicação e atuação no novo longa que será protagonista, Challengers. A atriz, ao lado dos atores que também estão no filme, foram orientados pelo ex-jogador de tênis Brad Gilbert, que elogiou a técnica do trio, representando verdadeiros atletas.

Em entrevista à revista americana Variety, Guadagnino elogiou a performance da atriz: "Ela é maravilhosa", disse. "Quero dizer, uau! Editamos o filme e quase não usamos nenhum de seus dublês. Ela é tão boa", completou.

Com roteiro do dramaturgo Justin Kuritzkes, que fará sua estreia nos cinemas, Challengers apresenta Zendaya como Tashi, uma jogadora de tênis que, ao virar treinadora, decide transformar seu marido Art (Mike) de um jogador mediano a um campeão mundial de Grand Slam. No entanto, precisará superar Patrick (Josh), um tenista promissor que foi seu ex-namorado. O novo longa tem previsão de estreia nos cinemas americanos em 11 de agosto de 2023.