Gerard Piqué pode usar camiseta com nome de Shakira estampado

19/10/2022 | 15:10



Carma ou coincidência? Não é novidade para ninguém que Shakira e Gerard Piqué não estão mais juntos. Como você viu, o motivo do fim do relacionamento do casal foi uma possível traição por parte do jogador de futebol.

É importante lembrar que, durante sua briga na Justiça com a ex-mulher, Gerard não deixou de sair e trocar beijos com o novo affair. Que climão, né? Porém, como o carma tarda, mas não falha, Piqué pode estar prestes a usar uma camiseta de seu time com uma propaganda de Shakira. A suposição do jornal Daily Star surgiu por conta da parceria do Barcelona com o Spotify.

Outro indício da camiseta estampada com o nome de Shakira é que a cantora lançou uma nova música intitulada Monotonia com o cantor Ozuna nesta quarta-feira, dia 19. Será que a plataforma de streaming de música vai usar as camisetas do Barcelona para promover a canção da colombiana?

Vale lembrar que o último artista na roupa dos jogadores foi Drake. O Spotify usou a parceria para celebrar os 50 bilhões de plays nas músicas do rapper.