Lollapalooza Brasil divulga atrações divididas por dia para festival de 2023

19/10/2022 | 13:54



A organização do Lollapalooza Brasil, que será nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, divulgou nesta quarta-feira (19), a ordem dos shows em cada dia do festival.

Nos três dias do evento de música, nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X estão na programação.

Confira os shows do Lolla Brasil 2023 em cada dia do festival:

24 DE MARÇO, SEXTA-FEIRA

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, Anavitória, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 DE MARÇO, SÁBADO

blink-182, Tame Impala, Janes Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Ludmilla, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 DE MARÇO, DOMINGO

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert

Serviço

Lollapalooza Brasil

Dias 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo

Informações: https://www.lollapaloozabr.com/

Valores*:

Lolla Day: a partir de R$ 550 (lote 1 - meia entrada)

Lolla Comfort by next (Day): a partir de R$ 990 (lote 1 - meia entrada)

Lolla Lounge by Vivo (Day): a partir de R$ 1.650 (lote 1 - meia entrada)

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros (para Lolla Day). Demais cartões não tem possibilidade de parcelamento.

* Para compra de Lolla Pass, o parcelamento para clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio é de 5x sem juros, além do desconto de 15%. Demais cartões podem parcelar em até 3x sem juros.

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Teatro Renault - Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h (na terça-feira, 14 de junho, a bilheteria abre às 10h)

Segunda e feriados: fechado

SITE DE VENDAS - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

https://www.lollapaloozabr.com/