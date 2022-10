Gerrard defende Coutinho de críticas no Aston Villa: 'Não se perde talento'

19/10/2022 | 13:15



Longe de apresentar seu melhor futebol no Aston Villa, o meio-campista Philippe Coutinho foi defendido nesta quarta-feira pelo treinador Steven Gerrard, de quem foi companheiro em campo nos tempos de Liverpool. O ex-jogador de 42 anos garante que a confiança que ele tem no brasileiro atualmente é a mesma que tinha quando pediu para contratá-lo junto ao Barcelona em maio deste ano, após um período de empréstimo.

"Decidimos contratar Philippe, era possível ver que ele não era feliz no Barcelona. Com a idade e o talento que tem, confio plenamente nele", comentou Gerrard. "Ele está trabalhando e está tentando, assim como todo o nosso time. Talvez só precise um pouco de sorte, mas não se perde talento, nem classe. A qualidade dele segue ali, minha opinião não vai mudar", completou.

Coutinho foi a campo em 11 jogos pelo Aston Villa nesta temporada, sete como titular e quatro saindo do banco de reservas. Até agora, não marcou gols, nem anotou assistências. "Obviamente, os números dizem que ele não está no melhor nível, mas nós, como comissão técnica, daremos todo o apoio que ele precisa", defendeu o treinador britânico.

Apesar dos elogios de um nome forte do futebol mundial como Gerrard, o momento ruim pode custar a participação do meia brasileiro na Copa do Mundo do Catar. Titular e um dos principais jogadores do Brasil na Copa de 2018, na Rússia, Coutinho apareceu em diversas convocações feitas por Tite no atual ciclo, mas não esteve presente nos amistosos realizados em setembro, os últimos antes do mundial.

Passou um ano sem ser convocado entre 2020 e 2021, período em que ainda jogava pelo Barcelona e teve de lidar com uma lesão grave no joelho esquerdo. Após voltar a ser chamado por Tite no final de outubro de 2021 para jogar as Eliminatórias, defendeu a seleção pela última vez em junho deste ano, em amistoso contra a Coreia do Sul, no qual marcou um dos gols da goleada por 5 a 1.