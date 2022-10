Da Redação



Artigo - Só faz gestão quem mede

A sigla ESG surgiu em 2005 durante um encontro liderado pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que originou o relatório nomeado Who Cares Win, frase que significa ''Quem se Importa Ganha''. A partir daí uma agenda oficial foi estimulada, o termo e o intento de unir instituições de diversos países em prol da sustentabilidade tornaram-se cada vez mais fortes e transformaram-se em um aspecto lucrativo para as empresas, para a sociedade, para o planeta. No entanto, neste texto refletimos: quais são os indicadores reais? De maneira restrita e específica aqui vou refletir sobre o social.

Já é possível medir a governança e os danos ambientais, mas o social ainda não é possível. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê a inclusão de todas as pessoas na sociedade, contudo, a maior vulnerabilidade que existe é a vulnerabilidade social, por isso é necessário ampliar o debate.

Aqui no Brasil algumas empresas estão conseguindo se destacar quando se trata de fazer gestão que resulta em práticas realmente sustentáveis. O ranking Best For The World, lançado em 2021, por exemplo, listou 750 companhias que são lucrativas e geram impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente. Destas, 39 empresas são brasileiras e estão listadas na Bolsa de Valores, tanto gigantes de vários mercados quanto empresas que atuam com gerenciamento de resíduos, comunicação e investimentos, entre outras áreas.

Ressalte-se ainda que o ranking foi feito a partir de cinco critérios: comunidade, clientes, meio ambiente, governança e trabalhadores e o resultado final reuniu nomes que estão entre os 5% que atingiram as notas mais altas em cada uma das categorias citadas. O que não significa que as empresas que não são listadas na bolsa, por exemplo, e não têm faturamento elevado não possam ter atitudes sociais de transformação. Como vemos, a aplicação das boas práticas governamentais também eleva a lucratividade dos negócios.

Acredito que a provocação sobre o quanto as práticas de ESG têm sido, efetivamente, aplicadas é o início da transformação. Inclusive, já há muitos debates sobre se ESG é somente modismo e tendência ou se é algo que veio para ficar. Não podemos e não devemos permitir que o ESG seja somente marketing de causa, sem medir os efeitos, inclusive, o social. A transformação cultural e atitudinal só pode ser feita se todos os setores se unirem numa única causa.

Wolf Kos é presidente e fundador do Olga Kos Instituto de Inclusão

Palavra do Leitor

Feminicídio

Vivendo em pleno século XXI e fazendo parte dos aproximadamente 212 milhões de habitantes, continua inadmissível aceitar o sempre absurdo número de asasinatos de mulheres. O feminicídio, que é o covarde crime cometido contra a mulher, tem sido uma crescente no Brasil. E mesmo com delegacias das mulheres, Ministério da Mulher, SOS Mulher e a lei Maria da Penha, elas continuam sendo vitimadas. Em razão dessa praga histórica precisamos nos conscientizar ainda mais sobre esse abuso criminal. Quando não há mais a sintonia do amor e, consequentemente, da troca, não podemosdar espaço aos frutos do totalitarismo e do ódio. Ninguém é propriedade de ninguém. Não aceitar ofim de um relacionamento é querer se impor contra a própria lei natural do viver a dois. A doença canalha que é e sempre será o agressivo e covarde machismo precisa e muito ter um ponto final. A mulher não é e nunca foi um objeto sexual de uso, não nasceu para viver num cárcere privado. Mulher nasceu para ser e viver como ser humano, filha, solteira, namorada, casada, esposa, mãe, avó.

Cecél Garcia - Santo André

Lula

Como escrevi várias vezes, a mentira é o primeiro degrau da corrupção porque corrompe um bem inestimável -­ a verdade. A construção de narrativas inteiras para alterar a realidade de um fato histórico é esse mesmo de grau com piso de mármore. Um discurso de Lula é a escadaria toda, por uma razão muito simples: diga enfaticamente o que disser, sempre haverá registro de uma afirmação sua diametralmente oposta. Lula diz o que o público ao qual fala quer ouvir. Dá nisso.

Percival Puggina - São Bernardo

Atila Jacomussi

''População de Mauá não desistiu de mim, afirma Atila Jacomussi'' (Política, ontem). Você gosta do povo. o povo gosta de você. Parabéns pelo carinho da população mauaense.

Wilson Fonseca - Mauá

Cultura popular

''Museu de Diadema celebra 15 anos de preservação de cultura popular'' (Setecidades, ontem). Moro em Diadema e não sei onde fica.

Marcos Silveira - Diadema

Tupy -­ 1

''Tupy prorroga para 7 de novembro término das negociações em Mauá'' (Economia, ontem). A empresa não tem culpa, o sindicato nada perde, pois eles sempre recebem dos associados. O governo, seja ele o atual ou o antigo, teria que colocar imposto mais barato para que as empresas não saiam por conta de aluguéis/impostos muito caro. Há cidades que deixam isentas empresas que se instalam para gerar renda e emprego nas cidades, É como quem paga aluguel; se fica muito caro, vai atrás de outro mais barato.

Claudio Nascimento - Mauá

Tupy ­- 2

E cadê o governo para ajudar? Ajuda nada. Já é mais uma grande saindo. Não é só a Tupy que afeta e sim toda cadeia de fornecedores.

Alexandre Marin - Santo André