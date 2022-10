Em forma de mochila, novo item do “Cachorro Caramelo” traz mais brasilidade ao Free Fire

Da Redação

Conhecido na comunidade e cultura brasileira, o cachorro vira-lata caramelo – o famoso Cachorro Caramelo – poderá ser a mais nova companhia dos jogadores de Free Fire. Em formato de mochila, o item chega ao jogo no dia 22 de outubro, durante o evento in-game Dia do Booyah!, e estará gratuito para resgate apenas neste dia.

Chamado de Mochila Filhote Caramelo, o novo item possui três versões, que variam de acordo com a capacidade da mochila do jogador. Essas versões mostram o cachorro na mochila em versões que vão desde filhote até mais velho.

O item foi criado em parceria com os influenciadores de Free Fire: Alê Maze, Babi, El Gato, Play Hard e Voltan.

Ação social para Pets

Em celebração à chegada da mochila doguinho ao jogo, o Free Fire também irá promover uma ação em parceria com a empresa PremieRpet, por meio de seu braço social, o Instituto PremieRpet, bem como ONGs parceiras que fazem o resgate e promovem a adoção de animais, com uma live que reunirá influenciadores do cenário Free Fire.

Cada influenciador representará uma ONG em uma partida de Free Fire e o vencedor garantirá o prêmio de 1 tonelada de ração PremieRpet® para a organização que representa. As demais ONGs participantes também receberão uma tonelada de ração PremieRpet para ser distribuída entre elas, garantindo a nutrição dos cães e gatos abrigados.

Durante o evento, o público terá acesso aos contatos das ONGs participantes e será estimulado a fazer suas doações e conhecer os animais disponíveis para adoção. A live terá transmissão na sexta-feira (21 de outubro), às 18h, pelo canal do YouTube do Free Fire.

Para conferir todos os detalhes da campanha e não perder a ação no próximo dia 21, acesse o site.

Um ícone brasileiro para os fãs de Free Fire

A mochila do Caramelo é mais um item do Free Fire que contempla os fãs brasileiros para que eles se sintam sempre representados por diversos elementos ao seu redor, seja trazendo o universo de Free Fire para a vida real em parcerias como Grendene, Riachuelo e Arcor ou trazendo o mundo real para dentro do jogo em ações como a parceria com a Anitta, Carreta Furacão e agora, o Cachorro vira-lata Caramelo com a PremieRpet.

Mais novidades do Dia do Booyah! chegam ao Free Fire

partir do dia 22 de outubro, os jogadores de Free Fire também poderão aproveitar as novidades que chegam no evento Dia do Booyah!. Entre elas, está o novo modo de jogo Hora das Fichas.

Disponível por tempo limitado, o modo é uma versão diferente de um tradicional battle royale, na qual os jogadores aparecerão no mapa com alguns itens já equipados. Para vencer, os jogadores precisam coletar moedas de saques terrestres ou eliminar inimigos para comprar equipamentos mais fortes nas máquinas de venda automática de lançamento aéreo.

Os fãs que participarem do modo Hora das Fichas também poderão resgatar a uma Granada Explosão Rubi, de edição limitada. Essas e outras recompensas estarão disponíveis para os jogadores que participarem das diversas atividades do Dia do Booyah!, entre elas, o Placar de Booyah, um ranking com cinco classificações diferentes, criado com base no desempenho das partidas dos jogadores. As melhores classificações receberão maiores recompensas.

Feel The Fire, o novo videoclipe que celebra o Dia do Booyah!

Para aproveitar ainda mais o Dia do Booyah!, o Free Fire lança neste sábado, 22 de outubro, um novo hino de batalha, acompanhado de um videoclipe especial. Intitulado Feel The Fire, foi criado para transmitir de forma mais potente a mensagem de que é possível desbloquear o seu potencial por meio da autodescoberta.

O vídeo mostrará alguns dos personagens favoritos do Free Fire, Kelly, Tazuya e Kapella, lidando com suas lutas pessoais para alcançar o sucesso, e estará disponível no canal do YouTube do Free Fire

Potencialize seu estilo neste Dia do Booyah!

Incentivados a expressar seus estilos únicos neste Dia do Booyah! com a primeira marca de moda Trend+ do Free Fire, Potencial, os jogadores agora estarão livres para criar suas próprias capas de revistas. A novidade chega com o web evento Minha batalha, meu estilo!.

Contando com uma grande variedade de adesivos, fundos, filtros e fantasias, os fãs poderão criar e personalizar as capas de revistas para avatares selecionados e interagir com os designs personalizados de outros jogadores, além de serem incentivados a mostrar suas criações do evento Minha Batalha, Meu Estilo! no jogo ou nas redes sociais.

Durante o evento também será possível resgatar itens KOL usando tokens ganhos ao completar missões diárias. O evento Minha Batalha, Meu Estilo! acontece durante todo o mês de outubro e os jogadores participantes poderão resgatar um bastão de Free Fire de edição limitada.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Garena no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Free Fire pode ser baixado pela App Store e Google PlayStore