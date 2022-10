Liderança na sustentabilidade

Simpi



19/10/2022 | 12:30



O presidente da The Global New Economy Forum, Victor Borges, esteve no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa para falar sobre a segunda edição do evento que acontecerá de 23 a 25 de novembro em Manaus, Amazonas.

O The Global New Economy Forum é um seminário internacional que trata de cooperação econômica e discute temas da nova economia mundial como sustentabilidade, inclusão digital, meio ambiente, tecnologia, empreendedorismo, saúde, entre outros.

"Nova economia significa a realidade que nós estamos enfrentando hoje, que muda de uma forma muito dinâmica. E se você não estiver apto com a velocidade necessária, você fica para trás de um dia para o outro", esclarece Victor.

O evento que tem transmissão 100% on-line, irá abordar ainda a importância da liberdade de imprensa e fake news. "Hoje há uma profusão de notícias pelo WhatsApp. Muitas vezes a gente não checa e toma aquilo como verdade. Então, o trabalho do jornalista é cada vez mais necessário para checar as informações e não ludibriar a população", explica Victor.

Impactos na economia brasileira

Após um longo período de aperto monetário, o Banco Central interrompeu o ciclo de aumento da taxa de juros. Estabeleceu em 13,75% a Selic, meta que deve permanecer por um longo período nesse patamar. A necessidade de contenção da inflação vai fazer com que a taxa se mantenha nesse patamar durante o ano de 2022 e provavelmente o primeiro semestre de 2023.

"A expectativa de inflação se manterá com uma taxa de juros real de 4%. Esse impacto vai gerar algumas consequências para o mercado empresarial brasileiro. A primeira é o nível do crédito que deve ficar mais caro o que dificulta para novos projetos de investimento", explica o economista Alexandre Chaia.

Por último, é importante entender que a crise internacional também não vai passar no curto prazo. A guerra da Rússia com a Ucrânia deve manter o preço das commodities caras, especialmente o petróleo. Isso vai impactar no preço do combustível.

Imagem empresarial

Empresas compram mercadorias ou tomam serviços de fornecedores para pagamento a prazo e também vendem mercadorias ou prestam serviços para recebimento do produto da venda a prazo.

Isso se chama Duplicatas a receber ou duplicatas a pagar. Segundo o contador e perito contador, Vitor Stankevicius a empresa que se preocupa com a imagem empresarial vai tomar todo cuidado com o pagamento desses títulos. Pois pode haver o encaminhamento para cartório, que pode de certa forma, depreciar e diminuir o nome e a marca de sua empresa.

