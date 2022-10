Da Redação



O que Orlando pensa mesmo sobre Tarcísio?

O prefeito de São Bernardo teve ontem (18), durante evento com o candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a oportunidade de explicar as razões de querer vender dois terrenos públicos e ainda parcelar em 24 vezes. Questionado pelo Diário, ele disse: "Não converso com quem propaga mentira". Ok. Mas, falando em mentira, a dúvida que fica é em qual Orlando acreditar: naquele que agora é o maior defensor da candidatura de Tarcísio ou naquele que, no dia 22 de setembro, fez uma postagem em sua página no Instagram criticando o ex-ministro da Infraestrutura por não ter informado, em uma sabatina, seu local de votação. "Você acha que conhece São Paulo e está preparado para governar o nosso Estado?", questionou o tucano. Mas nem tudo que escreve ele mantém. Bastou Tarcísio ir para o segundo turno que Orlando correu para apagar a postagem. Agora, ele diz: "Tarcísio é 10". Que bom que o senhor não gosta de mentira, prefeito.

Bastidores

Bem-vindo

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), reassumiu ontem o cargo, após período de licença remunerada entre os dias 13 e 17, e viu a Câmara aprovar projeto que permite a moradores e empreendedores do município fazer acordos para pagamento de dívidas com a Prefeitura. Enviada ao Legislativo com a chancela do então prefeito em exercício, o vice Luiz Zacarias (PL), a proposta permite parcelamento e prevê desconto de juros e multas de até 100% para quem quitar em três parcelas.

Plenária

O PT de Diadema organiza hoje, a partir das 18h30, plenária suprapartidária em apoio às candidaturas do ex-presidente Lula e do ex-prefeito Fernando Haddad, ambos petistas. A atividade será realizada no Centro Cultural Okinawa, na Avenida Sete de Setembro, no Centro. No primeiro turno, tanto Lula quanto Haddad foram mais bem votados em Diadema do que seus adversários.