Ibovespa retoma alta e tenta defender os 116 mil pontos com NY e petróleo

19/10/2022 | 12:05



A aceleração da inflação na Europa gera certa cautela nos mercados, à medida que sugere que os bancos centrais terão de continuar subindo os juros o que, consequentemente, eleva os riscos de uma recessão global. Neste cenário, os investidores tentam equilibrar a preocupação com o avanço dos preços no mundo com os balanços corporativos melhores do que o esperado. O resultado é um quadro de instabilidade nas bolsas.

Depois de cair 0,41%, com mínima aos 115.264,36 pontos, o Ibovespa subia 0,22%, aos 116.006,46 pontos, às 11h36, depois de avançar 0,44% (máxima aos 116.250,81 pontos). Além da tentativa de alta da maioria das bolsas americanas, a valorização das commodities ajuda o índice da B3, em dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa.

"O exterior está bastante desafiador para economias emergentes, e isso contribui para a volatilidade. Vemos isso de forma acentuada nos títulos públicos Alemanha e EUA. São movimentos pouco usuais quando a situação está bem. É uma indicação de que o Fed pode caminhar para uma quarta alta de 0,75 ponto em novembro e uma quinta em dezembro. E isso não necessariamente sugere que está chegando perto do fim da alta", avalia o economista-chefe do Modal, Felipe Sichel.

Em meio a uma agenda de indicadores esvaziada interna, fica ainda mais no radar a disputa eleitoral, da a proximidade do segundo turno das eleições. "Aqui, tem o peso da eleição, que deixa os agentes com uma incerteza considerável", acrescenta Sichel.

Já no exterior, além dos balanços, o destaque é a divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), às 15 horas. O documento traz um resumo das condições econômicas do país, podendo servir de amparo nas projeções do mercado em relação ao ritmo de alta dos juros nos EUA.

Na avaliação de Felipe Cima, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o mercado parece estar esperando a semana que vem, para avaliar os resultados das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos relativos ao terceiro trimestre. "Para saber qual será o guidance indicativo de informações financeiras futuras dessas companhias. Netflix começou bem a temporada, com resultado acima do consenso, mas fazendo algo que o mercado não gosta com assinaturas mais baratas", afirma.

Ao mesmo tempo, segue no radar a avaliação é de que a inflação norte-americana não tem dado trégua, destaca em relatório a LCA Consultores. "As principais medidas de tendência do índice de preços ao consumidor continuaram bastante pressionadas em setembro, reforçando o diagnóstico de inflação persistente", escreve.

A consultoria acredita que o Fed deverá avançar com a "política monetária para terreno ainda mais restritivo, apesar dos sinais (ainda incipientes) de moderação da atividade norte-americana."

Na B3, ações ligadas a commodities têm sinais distintos. Enquanto Petrobras sobe 1,70% (PN) e 2,01% (ON), Vale cai 0,42%. Em Dalian, na China, minério de ferro subiu 0,36% em Dalian, na China, alcançando US$ 95,29 por tonelada. Já o petróleo, que subiu mais de 1% mais cedo, reduzia a alta.

Às 11h50, o Ibovespa subia 0,21%, aos 115.990,35 pontos.