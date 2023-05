Onde ficar em Florianópolis – 10 dicas de hotéis para aproveitar o destino

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



24/05/2023 | 15:55



Escolher onde ficar em Florianópolis (SC) não é uma tarefa fácil. Conhecido como “Ilha da Magia”, o destino tem ótimos hotéis localizados em regiões com características únicas.

Para ajudar nessa missão, selecionamos algumas hospedagens legais para curtir a cidade ao máximo. Há opções para todos os tipos de viajantes, incluindo empreendimentos próximos à praia e com tarifas atrativas.

Onde ficar em Florianópolis

A região de Jurerê é uma das mais procuradas por turistas que vão a Florianópolis. Ali, fica o famoso bairro Jurerê Internacional, conhecido pelo luxo e pela badalação. Há também Jurerê Tradicional, que é mais tranquila e concentra bons hotéis.

Quem valoriza localização pode considerar uma hospedagem em Lagoa da Conceição, no centro da ilha. Há muitas opções de lojas, bares, restaurantes e até atividades ao ar livre.

Campeche é o local ideal para quem gosta de surfar. Já Santo Antônio de Lisboa agrada quem procura sossego e valoriza atrações históricas.

Os hotéis em Florianópolis recomendados pelo Rota de Férias são:

Abaixo, veja detalhes e fotos de cada uma delas.

Costão do Santinho Resort All Inclusive

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Costa~o do Santinho (@costaodosantinho)

O Costão do Santinho Resort All Inclusive é indicado para quem procura uma infraestrutura completa. O complexo tem piscinas, spa, bar, boate, ótimos restaurantes e inúmeras atrações de lazer.

—

IL Campanario Villaggio Resort

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IL Campanario Villaggio Resort (@ilcampanario)

Com suítes equipadas com cozinha e home theather, o IL Campanario Villaggio Resort é uma ótima opção para curtir Jurerê Internacional. O hotel tem piscina, kids club, bares e restaurantes.

—

Blue Tree Premium Florianópolis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Blue Tree Premium Floripa (@bluetreefloripa)

Ao lado do Shopping Beira-Mar, o Blue Tree Premium Florianópolis oferece muito conforto na capital de Santa Catarina. A localização é um dos grandes diferenciais, oferecendo fácil acesso a restaurantes, baladas e bares legais.

—

Pousada dos Artistas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada dos Artistas ?? (@pousadadosartistas)

Com clima aconchegante e amigável, a Pousada dos Artistas oferece um bom custo-benefício. O local fica a 100 m da Praia da Daniela e a apenas 3 quilômetros de Jurerê Internacional.

—

Pousada dos Sonhos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada dos Sonhos (@pousadadossonhos)

A Pousada dos Sonhos é indicada para quem quer se hospedar em meio ao burburinho refinado de Jurerê Internacional. As duas banheiras de hidromassagem à beira da piscina e com vista para o mar fazem sucesso entre os visitantes.

—

Majestic Palace Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Majestic Palace Hotel (@majesticpalacehotel)

Quem ainda não sabe onde ficar em Florianópolis pode optar pelo Majestic Palace Hotel. Confortável, o complexo fica na Avenida Beira-Mar Norte, ao lado do Beiramar Shopping.

—

LK Design Hotel Florianópolis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LK Design Hotel (@lkdesignhotel)

Perto dos shoppings Iguatemi, Floripa e Beira-Mar, o LK Design Hotel Florianópolis oferece serviços e acomodações de luxo. O local tem bar, restaurante e academia.

—

Hotel Boutique Quinta das Videiras

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quinta das Videiras (@quintadasvideiras)

O clima aconchegante conquista quem passa pelo Hotel Boutique Quinta das Videiras. A propriedade fica em uma bela residência construída em estilo português no século 19.

—

Village Paraíso

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Village Paraíso (@villageparaisofloripa)

A apenas 30 metros da Praia de Canasvieiras, o Village Paraíso tem piscina, bar, churrasqueira e banheira de hidromassagem. Os apartamentos são equipados com fogão e micro-ondas.

—

Intercity Florianopolis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Intercity Hotels (@intercity.hotels)

Indicado para quem procura uma boa opção de hospedagem no centro de Florianópolis, o Intercity Florianopolis oferece fácil acesso às praias da cidade. O hotel tem academia, restaurante e piscinas.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.

Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.

Passagem aérea

O Skyscanner é o site queridinho dos repórteres do Rota de Férias na hora de localizar e reservar passagens aéreas com desconto. Isso porque a ferramenta analisa diversas companhias aéreas de uma vez e revela quais são os melhores preços. Dá até para programar envios de alertas quando valores mais baixos forem encontrados, o que muito útil.

Clique aqui para pesquisar todas as empresas de uma vez e comprar passagens mais baratas.

—

Aluguel de carro

Alugar um carro é uma boa para explorar o Brasil. Como há muitas locadoras no país, a dica antes de fazer sua escolha é recorrer a um site que analisa as melhores opções e, de uma vez, exibe os preços na tela, poupando um tempão. É o caso da Mobility, nossa parceria na hora de pesquisar e alugar carros para viajar.

Clique aqui para comparar preços e alugar um carro.

—

Tours, ingressos e transfers

Antes de viajar, gostamos de antecipar todas as reservas de tours, ingressos e transfers no destino. Optamos pela segurança da Clivitatis, que analisa diversos parceiros de antemão e seleciona apenas opções de confiança. Além disso, eles têm ótimos preços e nos fazem economizar um tempo precioso na hora de planejar a viagem.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

—

Seguro viagem no Brasil

Se você não tem um seguro de saúde com cobertura nacional, é importante fazer um seguro viagem Brasil antes de viajar pelo país. Assim, evita contratempos e garante atendimento caso algo inesperado aconteça. De quebra, os melhores seguros viagem do Brasil, cujos valores podem ser comparados no site da Seguros Promo, oferecem cobertura para perda de mala e uma série de outras vantagens. Use o cupom ROTADEFERIAS15 e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem no Brasil.

—

LEIA MAIS: