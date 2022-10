Espetáculo 'Villa Para As Crianças' será nesta sexta, em Ribeirão Pires

Da Redação



19/10/2022 | 11:45



A Secult (Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires) em parceria com a Com Arte Produções Artísticas, apresenta na próxima sexta-feira (21), o evento "Villa Para As Crianças", que une linguagem clássica e popular em forma de conto infantil, apresentando obras do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. A ideia é enfatizar o aspecto didático e atrair o público mais jovem para o mundo da música orquestral.

Os músicos são professores e integrantes de orquestras profissionais que buscam desenvolver as ideias de Villa-Lobos sobre educação musical, mostrar uma visão ampla da música tentando apontar, criticamente, equívocos veiculados pelos meios de comunicação de massa e apresentar através de ilustrações musicais e de rápidos comentários, de forma lúdica e prazerosa os elementos essenciais da música, além de informações sobre compositores e instrumentos.

A entrada é gratuita e os ingressos já podem ser retirados na Emarp, na rua Yutaka Ishihara, 218, Pastoril, de segunda a sexta, das 9h às 20h, podendo realizar doação voluntária de brinquedos em bom estado. O espetáculo será realizado no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, localizado na rua Diamantino de Oliveira, 220, Vila Albertina.