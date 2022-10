Homem é preso por tráfico de drogas em Ribeirão Pires

Da Redação



19/10/2022 | 10:42



Um homem, de 34 anos, foi preso por tráfico de drogas, por volta das 21h30, desta terça-feira (18) na Rua Pedro Ripoli, em Ribeirão Pires.



Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, os policiais desconfiaram da atitude do suspeito, que estava dentro de um carro estacionado. Ao abordá-lo, os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro um caderno com diversas anotações que seriam referentes a movimentação de valores da venda de drogas e na parte do banco traseiro uma sacola plástica com 200 porções de cocaína, 493 de crack e 248 de maconha.



Ele foi preso e levado para o 1º DP (Distrito Policial) de Ribeirão Pires, onde ficou à disposição da Justiça.