Aldeias Infantis SOS busca apoio da mídia para veiculação de campanha

Da Redação

Do 33Giga



19/10/2022 | 10:55



A Aldeias Infantis SOS, organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias lançou sua campanha #SOSCriançasSemFome. A ação enfatiza o posicionamento e o trabalho da Organização no combate à pobreza e a insegurança alimentar, que afeta mais drasticamente o público infantil.

O Brasil tem hoje mais de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Dados recentes do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil apontam um aumento de 63% da fome no País, desde 2004. A proporção atual é de 15, em cada 100 brasileiros, convivendo com a fome e a insegurança alimentar. Números que representam um aumento de 14 milhões de cidadãos em relação a 2020.

Ainda sem uma agência para desenvolver suas ações de publicidade e propaganda – a contratação está prevista para 2023 – a campanha foi repaginada e desenvolvida internamente pela equipe de Comunicação e Marketing. O departamento foi reestruturado este ano para dar continuidade ao processo de refrescamento da marca, além de garantir maior visibilidade ao trabalho de acolhimento alternativo de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, realizado no Brasil há 55 anos.

De acordo com o gerente de Comunicação e Marketing da Aldeias Infantis SOS no Brasil, Marcel Seco, o planejamento da área previa uma nova campanha institucional para o ano que vem, quando a equipe estaria completa e os estudos para viabilizar a contratação de uma agência de publicidade estivessem concluídos.

Porém, o agravamento da fome e da pobreza no Brasil e o manifesto da coalização internacional entre a Aldeias Infantis SOS e outras cinco organizações globais de cuidado direto à crianças e adolescentes, publicado este mês, exigiu uma antecipação das ações.

“Não tínhamos alternativa. Os dados sobre o aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar exigiam uma resposta da nossa Organização”, resume Seco. “Sem uma agência para desenvolver um plano de mídia e, principalmente, sem recursos para a contratação de espaços publicitários, tivemos que recorrer a solidariedade de veículos de comunicação de todo país para garantir a capilaridade da campanha e alcançar um número maior de pessoas.”

A intenção de Seco é contar com a ociosidade de alguns espaços publicitários e ocupa-los de forma bonificada, até que a empresa detentora do canal encontre um anunciante pagante.

“Tenho consciência que a modernização dos canais de publicidade tornou as mídias muito mais otimizadas e praticamente extinguiu os tradicionais “calhaus”. Obviamente não estamos de olho somente neles. Estamos acenando ao mercado pela a oferta de espaços publicitários gratuitos e parcerias com uma organização de reconhecimento global. Afinal, e se você passando fome, por exemplo?”, questiona o gestor de comunicação da Aldeias Infantis SOS, fazendo uma referência a provocação promovida pelas peças elaboradas para a campanha.

As artes apresentam os contrastes entre uma situação de extrema pobreza ou fome, algumas delas registradas nas comunidades atendidas pela Aldeias Infantis SOS no Brasil, e cenas do cotidiano comum das famílias, incluindo registros do acolhimento alternativo promovido pela Organização.

Como ajudar

As empresas interessadas em contribuir com a divulgação da cedendo espaço publicitário podem encaminhar suas propostas para o e-mail imprensa@aldeiasinfantis.org. br. A campanha #SOSCriançasSemFome busca o engajar toda a sociedade, para que juntos seja possível mudar a realidade de fome e pobreza extrema a que milhares de famílias, crianças, adolescentes e jovens estão submetidos.

A expectativa é que as pessoas compartilhem os conteúdos, garantam visibilidade e contribuam com a causa. As doações podem ser realizadas via internet, PIX (35.797.364/0001-29) ou via telefone (11) 4003-5339.

Sobre a Aldeias Infantis SOS

A Aldeias Infantis SOS (SOS Children’s Villages) é uma organização global, de incidência local, que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

A organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de dar resposta a situações de emergência.

Fundada na Áustria, em 1949, está presente em 138 países. No Brasil, atua há 55 anos e mantém mais de 80 projetos, em 31 localidades de Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar e fornecer cuidados alternativos para crianças e jovens que perderam o cuidado parental, a Aldeias Infantis SOS luta para que nenhuma criança cresça sozinha.