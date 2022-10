Jade Picon revela que terapia está ajudando a superar as críticas que tem recebido após estreia como atriz em Travessia

19/10/2022 | 10:11



Não é novidade para ninguém que Jade Picon anda enfrentando duras críticas após se lançar como atriz em uma novela da Globo e desde então anda tendo que lidar com diversas questões. E em alguns vídeos para as redes sociais, a ex-BBB falou sobre isso.

Jade Picon que está com 21 anos de idade, contou que frequenta a terapia desde quando tinha apenas 15 anos de idade e revelou que após a estreia de Travessia as sessões parece que têm sido ainda mais importantes para ela como um todo.

- Se tem uma coisa que me faz bem é terapia. E eu conto tudo, tudo, tudo! Faço desde os 15 anos [de idade] e me ajudou e ajuda até hoje a lidar com a questão da exposição, internet, principalmente agora, mas também com problemas familiares, relacionamentos, problemas internos da vida sobre pensamentos. Tem sessão que eu nem falo nada do que aconteceu, fico falando sobre pensamentos. É muito gostoso ter um espaço com um profissional com espaço para poder se abrir e sentir que você está em um lugar seguro... Eu amo muito terapia e sou super a favor de se abrir e ter a ajuda de um profissional.

A influenciadora fez questão ainda de destacar o quanto é importante as pessoas pararem para pedir ajuda e conversar com um profissional, já que ele avalia o comportamento e a mente humana de uma forma aprofundada e fundamentada do que um amigo.

- Uma coisa que acho super legal é porque tem coisas você pensando sozinha ou contando para um amigo você não vai perceber... e tem certos comentários certeiros que você fala meu Deus então é esse o motivo. Pequenos estímulos que fazem você enxergar melhor.

E por conta das críticas que vem recebendo, Jade contou que a terapia tem contribuído ainda mais neste momento.

- Eu adoro conversar. E confesso que estava precisando porque ultimamente... está uma beleza! Mas seguimos lidando com muita paz, amor no coração, cabeça erguida, focada! Eu penso em tanta coisa que é muito bom colocar para fora, para ver se faz sentido, sabe? Enfim, aquele sentimento bom pós terapia e ver que eu estou bem e me sinto bem.