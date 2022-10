Rick Riordan anuncia sexto livro de Percy Jackson e os Olimpianos

19/10/2022 | 10:11



Se você está ansioso para a estreia da série baseada nos livros do semideus Percy Jackson, já saiba que os roteiristas irão ganhar mais histórias para representarem! Isso mesmo, Rick Riordan, autor da saga Percy Jackson e os Olimpianos anunciou na noite da última terça-feira, dia 18, o lançamento do sexto livro, The Chalice of The Gods [O Cálice dos Deuses, em tradução livre].

A continuação vem após quase uma década do lançamento da saga original dos jovens semideuses e suas aventuras, mas não deixou os fãs menos animados e ansiosos.

Não é um recomeço. Não é uma releitura. É uma sequência continuada e canônica estrelando o trio original [Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood] depois de O Ladrão de Raios, informa a nota oficial do site.

Apesar de ter deixado bastante claro que o lançamento ocorrerá durante o outono norte-americano, entre setembro e novembro de 2023. E para deixar aquele gostinho de quero mais e muita curiosidade, o autor já liberou a sinopse:

Os heróis originais de O Ladrão de Raios estão reunidos para o seu maior desafio de todos: colocar Percy na universidade. Após salvarem o mundo diversas vezes, Percy Jackson está esperando ter um último ano normal no Ensino Médio. Infelizmente, os Deuses não terminaram com eles. Percy precisará preencher uma nova busca para conseguir uma carta de recomendação do Monte Olimpo para a sua aplicação na New Rome University. A missão? Ajudar Ganyemede, servidor de vinhos de Zeus, a rever seu cálice antes que caia nas mãos erradas. Você sabe, um gole tomado dele e você pode tornar um mortal em um deus, e Zeus não ficaria nada feliz com o resultado.

Nas redes sociais oficiais do autor, ainda foi deixado a arte oficial do novo livro que já está começando a ganhar o coração dos fãs ansiosos para o lançamento.