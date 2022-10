João Doria anuncia desfiliação do PSDB

Da Redação



19/10/2022 | 10:12



O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou na manhã desta quarta-feira (19) a desfiliação do PSDB, após 22 anos no partido. A saída foi confirmada pelo empresário em sua conta no Twitter.

“ Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições. Com minha missão cumprida, deixo meu agradecimento e o firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado em busca de inspiração para o futuro. E sempre em defesa da democracia, da liberdade do progresso social”, disse.

João Doria governou o Estado entre 2019 e 2022. Em abril deste ano se afastou do cargo com a intenção de disputar a eleição presidencial. Diante de resistências internas no partido, Doria desistiu da pré-candidatura em maio.

Leia comunicado na íntegra: