GCM de Diadema implanta novo patrulhamento com bicicletas

Da Redação



19/10/2022 | 09:59



Para reforçar o policiamento preventivo, a GCM (Guarda Civil Municipal de Diadema) está colocando em prática o ciclo patrulhamento na região central. Além de aproximar a comunidade, o serviço visa inibir casos de furtos e roubos, promovendo a segurança de lojistas, clientes e demais transeuntes.

Posteriormente, o patrulhamento com bicicletas será avaliado e estendido para outros centros comerciais, parques e áreas verdes.

Segundo o Comando da GCM de Diadema, o curso de ciclo patrulha habilitou 10 guardas civis. A aulas de capacitação foram ministradas pela GCM de São Bernardo, que é especializada nesse tipo de patrulhamento.

“O patrulhamento com bicicletas vai melhorar ainda mais o trabalho preventivo de Ronda Cidadã, somando e integrando com nossas demais ações de policiamento a pé, base comunitária e rondas com motos e viaturas”, explicou o Comandante GCM Mendes.