Fundo Social doa 2.442 livros para crianças acolhidas em entidades

Da Redação



19/10/2022 | 09:50



Por meio da campanha A Leitura nos Une, o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo arrecadou e doou 2.442 livros infanto-juvenis para crianças acolhidas nas entidades assistenciais cadastradas no órgão. A ação fez parte da programação do dia das crianças, celebrado em outubro, que também promoveu excursões ao circo e ao cinema, festas temáticas e entrega de kits de doces às crianças e adolescentes.

A entrega dos livros contou com engajamento de escolas e empresas da cidade, que fizeram campanhas internas para incentivo à doação entre alunos e funcionários. Os participantes foram: Colégio Stagio, Videira Transportes, Neon Imóveis, Fapan, Fasb, Colégio Piaget, Real Cestas, Colégio São Carlos, Tegma, Colégio Brasília, Desintec, São Bernardo Ambiental, Kidbeeruta, Semcon, Nitoli, ABC Cargas, Colégio Terra Nova, Siscom, Tubos Ipiranga, De Nigris, Maple Bear, Colégio Harmonia, TW Espumas, Senac, Ciama, Grupo Iteb, Colégio Ábaco e EFL Didático.

De acordo com a presidente do Fundo Social de São Bernardo, Greici Picolo Morselli, o objetivo da ação é criar um canal que aproxime as pessoas por meio da leitura. “Como o próprio nome da campanha sugere, a leitura nos une. Por isso criamos essa ação, para incentivar que pessoas que não se conhecem possam se conectar através da leitura, de um lado doando o livro e do outro manifestando carinho por meio de cartas, cartões e outras formas criativas e direcionadas para seus padrinhos”, destacou.

Entre as entidades beneficiadas pela ação estão: Associação Assistencial Carlos Henrique Thomaz, Obras São Pedro, Lar do Progredir, Criança Vida Nova, Grupo Boréia, Lar da Criança Emmanuel, Irmão Palminha, CC Menino Jesus, Sociedade Fraternitas, Fraterno, Projetos Caridade, Sheikinah, Aspas, Sociedade Borda do Campo, Skate Solidário, Asmid, Semea, MAT, Abasc, Lar Mamãe Clory, Resgate e Cidadania Padre Leo, Geração Futura, Camp SBC, Crami, Centro Social Maximiliano Kolbe, Instituto Jêsue, Associação Belenzinho, ONG Pequeno Cidadão e Solano Trindade.

PASSEIOS ESPECIAIS – Além dos 2.442 livros doados, a campanha da Criança e da Juventude atingiu outras 350 crianças com ações comemorativas. Deste total, 150 delas ganharam uma tarde no cinema Cinépolis do São Bernardo Plaza Shopping. Outras 50 crianças da APAE São Bernardo receberam festa especial no Sítio São Jorge, 100 crianças da entidade Aldeias Infantis SOS ganharam festa no Ilha de Capri e 50 crianças do Lar Maria Amélia fizeram excursão ao Circo Las Vegas. O Fundo Social promoveu ainda a entrega de 1.042 kits de doces para crianças de diversos bairros, por meio de parceria com as empresas Lukscolor, Armando Veículos, Bombril e Pen Life.