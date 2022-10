Rolls-Royce Spectre: conheça o modelo 100% elétrico da marca inglesa

Da Redação

Do 33Giga



19/10/2022 | 09:55



O Spectre marca o início da eletrificação completa da Rolls-Royce Motor Cars. Até 2030, todo o portfólio da marca será totalmente elétrico.

Quer saber tudo sobre o Universo Sugar, Sugar Daddy e Sugar Babies? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Ao revelar o Rolls-Royce Spectre, a marca abre uma nova classe de automóveis: o Ultra-Luxury Electric Super Coupé.

Crédito das fotos: Divulgação / Rolls Royce Crédito das fotos: Divulgação / Rolls Royce × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Rolls-Royce Spectre: detalhes

As palhetas da grade Pantheon agora são mais suaves e mais niveladas, projetadas para ajudar direcionar o ar ao redor da frente do carro. Juntamente com a tradicional estatueta Spirit of Ecstasy com design aerodinâmico, a grade torna o Rolls-Royce Spectre muito aerodinâmico. Ela é suavemente iluminada, com 22 LEDs iluminando a parte traseira jateada de cada palheta.

A característica mais chamativa do design é o estilo Coupé da Spectre.

As proporções do Rolls-Royce Spectre exigiram que os designers utilizassem rodas de 23 polegadas no modelo. Por dentro, o modelo está disponível com Starlight Doors, que incorporam 5.876 ‘estrelas’ suavemente iluminadas no teto.

O Spectre é construído sobre uma nova arquitetura de estrutura de alumínio altamente flexível, adaptada para modelos elétricos. As sofisticadas seções de alumínio e a integração da bateria na estrutura do automóvel permitem que ele seja 30% mais rígido do que qualquer Rolls-Royce anterior.

Foi criado um canal para fiação e tubulação de controle climático entre a bateria e o piso, proporcionando um perfil de piso completamente liso. Isso não apenas cria uma cabine envolvente, mas também utiliza a bateria, que pesa 700kg, como isolamento acústico.

A suspensão, como em todo Rolls-Royce é adaptativa e integrada com uma série de sensores, que fazem a leitura da superfície de onde o Spectre trafega para oferecer a marca registrada da Rolls-Royce: o ‘passeio de tapete mágico’.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Os números finais de potência, aceleração e alcance ainda estão sendo refinados, pois o ajuste fino do Spectre está em fase final. Dados preliminares mostram que o Spectre terá um alcance estimado de até 416 quilômetros (ciclo EPA) e terá 900Nm de torque no seu motor, que rende 577cv. Estima-se que o modelo acelere de 0 a 100km/h em 4,5 segundos.

Com muitos meses de testes e otimização do Rolls-Royce Spectre ainda pela frente, esses números estão sujeitos a alterações antes da confirmação oficial antes do lançamento no mercado no quarto trimestre de 2023.

Posicionado entre o Cullinam e o Phantom, o Rolls-Royce Spectre custará a partir de US$ 413.500 (R$ 2,1 milhões na cotação do dia).