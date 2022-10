Semasa promove cinedebate e exibe curtas-metragens do projeto Água, Câmera e Ação

Da Redação



19/10/2022 | 09:40



Por meio de um olhar sensível e com o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil para as questões que envolvem a conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realiza o projeto Água, Câmera e Ação, que já formou mais de 100 jovens andreenses. E, em mais uma etapa da formação, a autarquia promove nesta quinta-feira (20) um cinedebate para exibir os novos curtas-metragens produzidos pelos participantes.

A atividade, que vai ocorrer no Auditório do Prédio Sede da autarquia a partir das 19h, já está com inscrições abertas em www.semasa.sp.gov.br/aca. O projeto é desenvolvido pela Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa, com financiamento do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), e abrange também formação em audiovisual e empreendedorismo.

Durante o cinedebate, serão exibidas cinco produções das turmas do Parque do Pedroso e da Escola Estadual Valdomiro Silveira. Os curtas trazem reflexões sobre a Unidade de Conservação, os elementos que compõem o meio natural e os ecossistemas, as transformações da cidade, o Parque Guaraciaba e o Santuário Nacional de Umbanda.

Após os vídeos, os participantes terão a oportunidade de debater e conversar sobre as percepções que cada curta-metragem traz para a realidade e contexto atuais. Após o evento, os vídeos estarão disponíveis no canal do Semasa no YouTube. Confira abaixo as sinopses das produções que serão exibidas no cinedebate.

Vozes da Floresta

A produção trabalha com elementos da natureza para retratar a necessidade de melhorar o cuidado com o meio ambiente, estabelecendo uma relação entre a água, o vento, o solo e a fauna.

O reflorestar: Santuário Ecológico da Serra do Mar

O filme foi desenhado para promover a conscientização e fortalecer o desenvolvimento sustentável no Parque do Pedroso com foco no trabalho do Santuário Nacional da Umbanda, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo, que fica localizado em área que integra o parque e que realizou plantio em local que estava desmatado. Como resultado dos cuidados com o meio ambiente e com os recursos hídricos, o Santuário passou a ter a única cachoeira do Parque do Pedroso.

Visita ao Parque do Pedroso

O filme traz informações sobre Parque Natural do Pedroso e sua importância para os recursos hídricos, convidando as pessoas para que o conheçam e o conservem. Rememorar o passado e construir o futuro.

Água: Vida e Morte no tancão

É um curta-metragem que conta a história do Parque Guaraciaba, que já foi um local marcado por tragédias. O parque tem 70 mil metros quadrados de floresta da Mata Atlântica e 300 mil metros quadrados de espelho d’água, recurso hídrico que se esbarra com memórias de medo e tristeza, mas que visa conscientizar as pessoas sobre a grandeza deste recurso natural chamado água.

Mancha urbana de Santo André

Por meio de desenhos, o vídeo traz informações sobre a formação da cidade de Santo André e sua área urbana. Conta ainda com entrevistas que ajudam a elucidar o que está sendo passado ao espectador e a reforçar a necessidade de conservação dos recursos hídricos.