Escritor de Santo André lança livro de contos humorísticos e videoaula em canal do Youtube

Lara Delon

Especial para o Diário



19/10/2022 | 09:30



O escritor e professor de Santo André Cláudio Feldman, 78 anos, lançou seu 58º livro, o ABZ dos Esdrúxulos, patrocinado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo). O autor marcou presença na primeira Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), onde divulgou sua obra para o público.

O livro reúne 26 contos humorísticos, que retratam biografias de personagens excêntricos, épocas e lugares diversos e uma humanidade sempre à beira da contramão.

"É um livro de bioficção, com personagens loucos, que fazem coisas fora do comum. São fisicamente diferentes, como gigantes e anões, loucos de hospício e alguns que têm profissões esquisitas. Todos os tipos de esquisitices humanas estão no meu livro", afirma Feldman.

Entre todas suas obras, o autor já publicou poesia, ficção, humor, literatura infantil, teatro e biografia. Além disso, é um dos membros da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, no Rio de Janeiro, e da Academia de Letras do Brasil, em Brasília. Cláudio Feldman também foi homenageado no livro O Miniconto e a História da Minificação Brasileira, de Francilene Maria Ribeiro Alves Cechinel. A autora reservou um capítulo exclusivo para o escritor, onde conta a história da introdução dos minicontos na literatura brasileira.

O escritor produziu uma videoaula, no Youtube, para homenagear o poeta e dramaturgo brasileiro Arthur de Azevedo. A apresentação, com o tema ''''Por que ler os contos de Arthur de Azevedo'''', recebeu um prêmio do ProAC, pela importância deste poeta em nossa literatura.

"Eu gosto muito do Arthur de Azevedo. Tanto o teatro dele, quanto os contos. Então, eu decidi criar uma aula sobre a importância dos contos dele, porque eles têm um humor bem crítico e bem atual. Ele não escreve difícil, você entende as piadas dele. Isso que é bacana", comenta o autor.

Além da biografia do poeta, Feldman também fez uma leitura e interpretação dramática do conto Plebiscito, uma das obras mais emblemáticas de Azevedo.

"Eu já atuei, quando mais novo. Então, eu recriei todas as personagens, com caras e bocas, sem botar roupas específicas. Fiz oito personagens, com expressões e tons de voz de cada uma. Isso ficou muito original", disse o escritor.

A videoaula tem realização do ProAc e do Governo do Estado de São Paulo, e já está disponível no Youtube, no canal do escritor.