Anitta é destaque no Prêmio Multishow 2022 e Ludmilla vence 'Hit do Ano'

19/10/2022 | 09:17



O Prêmio Multishow 2022 aconteceu na noite desta terça-feira, 18, e consagrou Anitta como grande vencedora. A cantora ganhou as categorias Música do Ano, com Envolver, Artista do Ano e Clipe TVZ, com Boys Dont Cry.

Além disso, um ano após boicotar a premiação por não ter sido indicada a Cantora do Ano, Ludmilla conquistou o prêmio Hit do Ano pela música Maldivas. A artista dedicou a conquista à sua mulher, Brunna: "O mais especial foi a minha voz ter sido ouvida pelo prêmio. Olhar para a plateia e performances. Ver tanta gente ser reconhecida pelo trabalho, como a Gloria Groove. Bruna Gonçalves, obrigada amor, te amo", celebrou.

A drag queen, inclusive, levou o prêmio Voz do Ano e dedicou à mãe Gina Garcia, backing vocal do Raça Negra. "Tenho honra de ser filha e neta de cantores. Dedico a minha mãe por ser minha amiga, maior inspiração e rede de apoio. Sem você essa voz não estaria cantando aqui. Jamais vou esquecer esse momento", disse Gloria.

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO PRÊMIO MULTISHOW 2022

Música do ano

Envolver - Anitta

Grupo do Ano

Lagum

Dupla do Ano

Maiara & Maraisa

Álbum do Ano

Lume - Filipe Ret

Revelação do Ano

Ana Castela

Artista do Ano

Anitta

Voz do Ano

Gloria Groove

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Hit do Ano

Maldivas - Ludmilla

Clipe TVZ do Ano

Boys Dont Cry - Anitta

Instrumentista do Ano

Pretinho da Serrinha

Produtor Musical do Ano

Papatinho

Capa do Ano

Fé - Iza