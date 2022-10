Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger posam esculpindo abóboras de Halloween

19/10/2022 | 09:11



Todo mundo sabe que o Halloween é um dia super esperado nos Estados Unidos e que as pessoas, tanto anônimos quanto os famosos, por lá se empenham muito para fazer todas as decorações e deixar as casas bem assustadoras.

E durante a última terça-feira, dia 18, Sylvester Stallone posou ao lado de seu amigo Arnold Schwarzenegger nas redes sociais em que aparecem fazendo uma verdadeira escultura em abóboras para o Halloween americano.

Eu e meu grande amigo Arnold, passando um tempo em seu incrível escritório esculpindo cabeças de abóbora para o Halloween com facas de sobrevivência!!! Isso é o que os caras de AÇÃO de verdade fazem com seu tempo livre!

Essa facada citada pelo ator de Rocky Balboa é um modelo enorme em que as pessoas usam em situações mais duras, mas que vamos combinar que esse não seria o caso.