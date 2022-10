Rodrigo Faro aparece com o corpo saradíssimo e recebe chuva de elogios dos fãs

19/10/2022 | 09:10



Todo mundo sabe que Rodrigo Faro é o tipo de famoso que faz questão de cuidar muito bem de seu corpo e com seus 48 anos de idade, o apresentador ainda tira suspiros de muitos fãs e seguidores das redes sociais.

Na noite da última terça-feira, dia 18, Faro publicou um vídeo nas redes sociais que deixou sim a web bem eufórica porque ele aparece super a vontade fazendo uma dublagem de I Want It That Wayi, dos Backstreet Boys, enquanto toma um banho.

Quando eu canto alto demais no banho, os vizinhos?, brincou ele dando a entender que os vizinhos cantam junto.

E claro, o que chamou a atenção nisso tudo foi o corpo saradissimo do apresentador que vai completar os seus 49 anos de idade na próxima quinta-feira, dia 20. E de quebra, ele recebeu uma chuva de elogios por lá.