Relacionamento Sugar: e-book mostra tudo o que você precisa saber sobre o assunto

Da Redação

Do 33Giga



19/10/2022 | 08:56



Brasileiros são heavy users de aplicativos de relacionamento. Tanto que o País é o segundo no mundo com o maior número de usuários. De acordo com o Relatório de Aplicativos de Namoro, elaborado pelo Statista, 22% dos cidadãos utilizam esse tipo de plataforma, ficando atrás apenas de Suécia, com 25%.

Foi justamente com base nessa popularidade que a empreendedora norte-americana Jennifer Lobo trouxe para o Brasil o primeiro aplicativo de Relacionamento Sugar. De 2015 para cá, o conceito tem ganhado cada vez mais adeptos. Na plataforma pioneira, MeuPatrocínio, são 3 milhões de usuários. No Universo Sugar, por sua vez, são mais 2,5 milhões de cadastrados.

