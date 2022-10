Lula recusa convite para participar de debate do 'Estadão'/Eldorado

18/10/2022 | 19:10



A campanha do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, informou que ele não vai participar do debate no segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL) - candidato à reeleição -, promovido pelo Estadão, Rádio Eldorado e um pool de empresas (SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil). O evento está marcado para esta sexta-feira, 21, às 21h30, em estúdio do SBT.

Com a desistência de Lula, Bolsonaro será entrevistado por jornalistas do pool sobre temas previamente escolhidos, com transmissão ao vivo nos canais digitais do Estadão, rádios e plataformas dos demais veículos. A entrevista com o candidato que aceitou o convite para o debate estava prevista nas regras aprovadas por representantes das campanhas. Lula também faltou ao encontro com os candidatos realizados no primeiro turno.

A Coligação Brasil da Esperança alegou "incompatibilidade de agendas" para justificar a ausência de Lula no debate da próxima sexta. A previsão original era de que o embate entre os rivais ocorreria no mesmo estúdio do SBT, em Osasco (SP), sem plateia e com mediação do jornalista Carlos Nascimento.