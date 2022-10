Viagem para Orlando: vale a pena alugar casa em Kissimmee?

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



18/10/2022 | 18:55



Ao organizar uma viagem para Orlando, na Flórida, muita gente se pergunta se vale a pena ficar em um hotel ou alugar casa em Kissimmee, por exemplo. Afinal, a cidade vizinha aos parques da Disney oferece uma ampla oferta de residências de férias para todos os gostos e bolsos, com avaliações muito positivas de quem opta ficar por lá.

Já estive por cerca de 30 vezes na região, quase todas elas a trabalho e, na maioria delas, me hospedei em hotéis, tanto dentro da Disney World e da Universal Orlando quanto fora dos parques. Recentemente, porém, tive a oportunidade de alugar uma casa em Kissimmee. Neste artigo, conto em detalhes como foi a experiência.

Para facilitar sua vida na hora de analisar se vale a pena ou não ficar em uma casa de férias em Kissimmee, Orlando. dividi o texto em tópicos. São eles:

Onde fica Kissimmee

O que fazer em Kissimmee

Casas de aluguel em Kissimmee

Melhores condomínios em Kissimmee

Como alugar casa em Kissimmee

Quanto custa alugar casa em Kissimmee

As vantagens da casa de férias

Refeições na casa alugada

Limpeza da casa alugada

Itens que vêm na casa de férias

C0mo é a assistência, caso necessário

Vale a pena alugar casa em Kissimmee?

Dicas para viajar a Orlando

Aluguel de carro em Orlando

Bora começar?

Onde fica Kissimmee

Paulo Basso Jr. Kissimmee fica bem próxima dos parques da Disney World, como o Magic Kingdom

Antes de entrar nos detalhes a respeito de como funciona uma casa de férias na região, é importante identificar onde fica Kissimmee.

A cidade está localizada ao sul de Orlando, muito próxima aos parques da Disney World (dependendo de onde ficar, menos de 10 minutos de carro) e do desejado outlet Orlando Vineland Premium.

Outros complexos de diversão, como SeaWorld e Universal Orlando, estão a pouco mais de 20 km da maioria dos condomínios com residências à disposição para aluguel.

O Aeroporto Internacional de Orlando (MCO), por sua vez, está a 25 km de Kissimmee.

O que fazer em Kissimmee

Paulo Basso Jr. Outlet Lake Buena Vista Factory Stores, em Kissimmee

Kissimmee reúne alguns atrativos famosos para quem busca experiências fora dos parques temáticos, como passeios de balão e de barco em pântanos habitados por crocodilos. É lá também que fica o Medieval Times, um dos dinners shows (jantares com shows) mais vendidos pelas agências de turismo do Brasil.

Bem estruturada, a cidade conta ainda com supermercados de redes como Walmart, Target e Publix. Isso sem contar filiais de lojas com promoções que atraem muitos brasileiros, como Ross, Marshalls, Dollar Tree e HomeGoods

Além disso, Kissimmee abriga o outlet Lake Buena Vista Factory Stores, que costuma ficar mais vazio que os de Orlando e tem diversas lojas de grifes famosas, a exemplo de Calvin Klein, Tommy, Nike, Fóssil, GAP, Carter’s, Levi’s, American Eagle e Old Navy.

É nele também que fica o primeiro outlet dos times de basquete, futebol masculino e feminino Orlando Magic, Orlando City e Orlando Pride, respectivamente.

Casas de aluguel em Kissimmee

Paulo Basso Jr. Fachada clássica de casa de aluguel em Kissimmee

O que chama atenção mesmo na região, entretanto, é a oferta de residências de aluguel. Não à toa, Kissimmee se autointitula a capital mundial das casas de férias. De fato, não há um lugar igual no planeta, uma vez que são mais de 10 mil opções espalhadas por condomínios dos mais variados estilos.

Melhores condomínios em Kissimmee

Entre os melhores condomínios de casas para alugar em Kissimmee estão:

Magic Village – Queridinho dos brasileiros, tem casas de três ou quatro suítes, com opção de churrasqueiras e jacuzzi. Oferece atendimento em português, restaurantes brasileiros, piscina, fitness center e transporte gratuito aos parques temáticos.

– Queridinho dos brasileiros, tem casas de três ou quatro suítes, com opção de churrasqueiras e jacuzzi. Oferece atendimento em português, restaurantes brasileiros, piscina, fitness center e transporte gratuito aos parques temáticos. CLC World Resorts & Hotels – Palco de residências geminadas de dois a quatro quartos, costuma oferece opções com ótimos preços. Próximo aos parques temáticos, o condomínio tem bar, restaurante, piscina e fitness center.

– Palco de residências geminadas de dois a quatro quartos, costuma oferece opções com ótimos preços. Próximo aos parques temáticos, o condomínio tem bar, restaurante, piscina e fitness center. Encore Resort at Reunion – Um dos lugares mais indicados em Kissimmee. Trata-se de um condomínio fechado de casas de 4 até 13 quartos, pertinho da Disney World. O resort também oferece restaurantes, academia, serviço de concierge e parque aquático. Destaque para os serviços de transporte gratuito para os parques temáticos.

– Um dos lugares mais indicados em Kissimmee. Trata-se de um condomínio fechado de casas de 4 até 13 quartos, pertinho da Disney World. O resort também oferece restaurantes, academia, serviço de concierge e parque aquático. Destaque para os serviços de transporte gratuito para os parques temáticos. Reunion Resort – Vizinho do Encore, tem como base um resort e abriga lindas mansões. A estrutura completa inclui desde parque aquático privativo e repleto de toboáguas (com acesso gratuito para quem aluga casas por lá) até meios de transporte gratuitos para os parques temáticos.

Como alugar casa em Kissimmee

Paulo Basso Jr. A casa em que fiquei, no Reunion Resort

Eu fiquei no Reunion Resort, em uma residência gerenciada pela Jeeves, uma das principais administradoras de casas de férias em Kissimmee. Para alugar uma casa com eles, basta navegar pelo site e encontrar ofertas dos mais variados preços e tamanhos.

Todo o processo é online. A busca pode ser feita por data e pela quantidade de pessoas com quem viajará. A partir daí, basta analisar as opções (há muitos detalhes e fotos de todos os ambientes), escolher a mais adequada para seu estilo, preencher os cadastros e fazer o pagamento online.

Documentação, regras e procedimentos de check in e check out são enviados por e-mail. Você não precisa interagir pessoalmente com ninguém, embora um chat esteja sempre à disposição. Mas o processo é bastante prático e seguro, não há com que se preocupar.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Quanto custa alugar casa em Kissimmee

Casa para 20 pessoas em Kissimmee - Banheiro de uma das suítes | Paulo Basso Jr. Casa para 20 pessoas em Kissimmee - Banheiro de uma das suítes | Paulo Basso Jr. × Cozinha | Paulo Basso Jr. Cozinha | Paulo Basso Jr. × Ilha da cozinha | Paulo Basso Jr. Ilha da cozinha | Paulo Basso Jr. × Sala | Paulo Basso Jr. Sala | Paulo Basso Jr. × Sala de jantar | Paulo Basso Jr. Sala de jantar | Paulo Basso Jr. × Salão de jogos | Paulo Basso Jr. Salão de jogos | Paulo Basso Jr. × Uma das suítes | Paulo Basso Jr. Uma das suítes | Paulo Basso Jr. × Quarto temático anos 1970 | Paulo Basso Jr. Quarto temático anos 1970 | Paulo Basso Jr. × Quarto temático Star Wars | Paulo Basso Jr. Quarto temático Star Wars | Paulo Basso Jr. × Suíte | Paulo Basso Jr. Suíte | Paulo Basso Jr. × Quarto | Paulo Basso Jr. Quarto | Paulo Basso Jr. ×

As casas de férias mais “simples” do Reunion, por exemplo, para cinco pessoas, com três quartos, dois banheiros e piscina, partem de US$ 71 por dia no site da Jeeves. Os valores variam de acordo com a procura e a época do ano.

Também dá para pesquisar outras administradoras e acessar diretamente as ofertas disponíveis nos sites dos condomínios. Casas geminadas (townhouses) podem ser encontradas por preços ainda mais em conta.

As maiores mansões do Reunion Resort, por sua vez, chegam a passar dos US$ 1 mil por dia. Algumas delas são impressionantes. Quando estive por lá, tive a oportunidade de visitar duas.

Uma era mais clássica, com nove quartos e capacidade para 20 pessoas, com diárias desde US$ 675. A outra era moderníssima, com seis quartos e capaz de abrigar até 18 viajantes, ao custo de US$ 800 por dia. Ambas tinham piscinas, jacuzzi, churrasqueira, quartos temáticos, salão de jogos e até mesmo cinema.

A casa em que me hospedei, por sua vez, tinha capacidade para 10 pessoas, com cinco quartos (três suítes e dois temáticos – um dos heróis da Marvel e outro do Super Mario), quatro banheiros, lavabo, salão de jogos, cozinha equipada e uma baita sala, sem contar o quintal com uma bela piscina e jacuzzi.

O preço? A partir de US$ 280 por dia – valor que pode ser dividido por todas as pessoas do grupo, como ocorre em todas as casas alugadas em Kissimmee. Um ponto importante é que boa parte das casas aceita aluguéis apenas a partir de três diárias.

As vantagens da casa de férias

Casa para 18 pessoas em Kissimmee - Quarto temático Super Mario | Paulo Basso Jr. Casa para 18 pessoas em Kissimmee - Quarto temático Super Mario | Paulo Basso Jr. × Cozinha | Paulo Basso Jr. Cozinha | Paulo Basso Jr. × Sala | Paulo Basso Jr. Sala | Paulo Basso Jr. × Suíte | Paulo Basso Jr. Suíte | Paulo Basso Jr. × Salão de jogos | Paulo Basso Jr. Salão de jogos | Paulo Basso Jr. × Pátio com churrasqueira | Paulo Basso Jr. Pátio com churrasqueira | Paulo Basso Jr. × Piscina com jacuzzi | Paulo Basso Jr. Piscina com jacuzzi | Paulo Basso Jr. × Cinema | Paulo Basso Jr. Cinema | Paulo Basso Jr. ×

É na economia, portanto, que começam as vantagens de ficar em uma casa de férias na região. Ao se considerar que o valor médio das diárias para duas pessoas em hotéis razoáveis em Orlando gira em torno de US$ 140, alugar casa em Kissimmee, sobretudo para quem viaja em famílias ou grupos com quatro ou mais pessoas, é uma baita maneira de reduzir os custos da viagem.

De quebra, dá para economizar ainda mais ao fazer algumas refeições na residência, como o café da manhã. Vale ressaltar que a maioria dos hotéis nos EUA não o inclui na diária.

Fora a vantagem financeira, alugar uma residência em Kissimmee tem diversos outros benefícios. O principal deles é curtir a própria casa. Mesclar a cansativa rotina de visitar os parques e fazer compras com momentos de lazer na piscina e no salão de jogos particular, ao lado da família e de amigos, torna a viagem muito mais especial.

Adorei, por exemplo, ir às compras no Walmart, que ficava a cinco minutos da minha casa de férias e era ótimo, não apenas para comidas, mas também para produtos da Disney (muito mais baratos do que nos parques), roupas e itens de higiene e beleza.

Para ir até lá, assim como me deslocar para os parques e outlets, aluguei um carro na Mobility, site que compara as ofertas de diversas locadoras de uma vez. Foi assim que achei os melhores preços. Tudo funcionou perfeitamente na hora de retirar e entregar o carro no aeroporto de Orlando.

Também solicitei várias entregas diretamente na casa de eletrônicos e brinquedos na Amazon, na Best Buy, na Apple e no próprio Walmart, que foram deixadas na porta da residência numa boa. Tudo isso com segurança e sem a cobrança que os hotéis fazem, por exemplo, para receber esse tipo de correspondência.

Refeições na casa alugada

Paulo Basso Jr. Fazer compras em mercados, como o Walmart, ajuda a reduzir custos

Na hora que bateu saudade do Brasil, pedi até picanha, linguiça e pão de alho em casa, no Wild Fork, um site local especializado em carnes. Com isso, preparei um belo churrasco ao lado da piscina – na residência de férias em que fiquei, a churrasqueira podia ser alugada à parte, ao custo de US$ 70 por todo o tempo em que ficaria hospedado.

Como é comum nas casas de aluguel em Kissimmee, encontrei pratos, copos e talheres em geral, além de papel toalha e todos os utensílios que eu precisava para preparar as refeições. Também havia sal (inclusive grosso), pimenta, óleo. E o melhor é que não precisava limpar a grelha e dava para colocar tudo na lava-louças ao final (tinha sabão próprio disponível, bem como esponja e detergente).

Aqui, por sinal, vale a pena entrar em outro ponto na hora de alugar casa em Kissimmee: como funciona a limpeza.

Limpeza da casa alugada

Uma das dúvidas que eu tinha na hora de alugar casa em Kissimmee era a questão da limpeza. Afinal, férias combinam com pernas para o alto, e não com faxina. Os quartos dos hotéis, por exemplo, quase sempre têm camas arrumadas e toalhas trocadas diariamente ou quando você solicita (embora esse tipo de serviço tenha diminuído após a pandemia), e isso evidentemente não acontece em uma residência.

Foi uma surpresa agradável, portanto, descobrir que não precisaria entregar a casa tinindo no check out. É óbvio que se pede o mínimo de bom senso, mas as regras falavam apenas em fechar as portas e janelas, deixar os móveis no lugar e tirar o lixo para fora na hora de ir embora, nada além disso.

Fui informado ainda que comidas e bebidas lacradas, que eu supostamente teria comprado a mais, poderiam ficar na geladeira ou nos armários, pois seriam destinadas à doação.

Dessa forma, tudo que você precisa fazer ao ficar em uma casa de férias em Kissimmee é manter a organização diária. Tirar o lixo aqui, passar um paninho ali. Praticamente não dá trabalho e você não perde tempo. De quebra, os produtos americanos, como os panos descartáveis antibactericidas de marcas como Clorox, são muito práticos e fáceis de usar.

As casas também costumam vir com sabão para lavar roupas. E eis aí outra grande vantagem da residência de férias em Kissimmee: você pode viajar com malas menores, sem pagar as atuais famigeradas taxas extras cobradas pelas companhias aéreas, com menos peças. Aí, dá para lavar e secar as roupas durante a estadia. É tudo muito rápido e eficiente e dá até para deixar as máquinas ligadas enquanto você vai aos parques e outlets.

Itens que vêm na casa de férias

Outros itens que costumam estar incluídos ao alugar casa em Kissimmee são: toalhas, secador de cabelo, papel higiênico, roupa de cama, cobertores e travesseiros.

Algumas administradoras, como a Jeeves, podem até deixar umas comidinhas de boas-vindas para os hóspedes.

O wi-fi na casa que aluguei também fazia parte do pacote e funcionou perfeitamente, mesmo quando diversas pessoas estavam conectadas à internet simultaneamente.

Quer mais? Pois tem. Na sala de jogos, que tinha iluminação especial e ar-condicionado próprio, havia fliperamas, mesa de pebolim e de air-hockey, além de dois videogames, com jogos instalados. Duro é convencer a criançada a sair de lá, até mesmo na hora de ir para os parques.

Como é a assistência, caso necessário

Precisei falar com a Jeeves apenas no primeiro dia de minha hospedagem, quando notei que o ar-condicionado não estava funcionando corretamente. Liguei no telefone indicado para assistência, expliquei a situação (aí sim, em inglês) e, em poucos minutos, um técnico tocou a campainha de casa. Fiquei positivamente surpreendido, pois já passava das 22h.

Problema resolvido, aproveitei para pegar com ele algumas dicas sobre como aquecer a piscina adequadamente, para não ter problemas nos dias seguintes. Para isso, falei em inglês, mas quando liguei, havia a opção de ser atendido em espanhol. Isso mostra a importância de alugar casa em Kissimmee com as administradoras mais preparadas.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Vale a pena alugar casa em Kissimmee?

Casa para 10 pessoas em Kissimmee | Paulo Basso Jr. Casa para 10 pessoas em Kissimmee | Paulo Basso Jr. × Sala | Paulo Basso Jr. Sala | Paulo Basso Jr. × Sala e cozinha | Paulo Basso Jr. Sala e cozinha | Paulo Basso Jr. × Cozinha | Paulo Basso Jr. Cozinha | Paulo Basso Jr. × Piscina | Paulo Basso Jr. Piscina | Paulo Basso Jr. × Piscina com jacuzzi | Paulo Basso Jr. Piscina com jacuzzi | Paulo Basso Jr. × Piscina com jacuzzi | Paulo Basso Jr. Piscina com jacuzzi | Paulo Basso Jr. × Salão de jogos | Paulo Basso Jr. Salão de jogos | Paulo Basso Jr. × Salão de jogos | Paulo Basso Jr. Salão de jogos | Paulo Basso Jr. × Salão de jogos | Paulo Basso Jr. Salão de jogos | Paulo Basso Jr. × Salão de jogos com iluminação especial | Paulo Basso Jr. Salão de jogos com iluminação especial | Paulo Basso Jr. × Suíte | Paulo Basso Jr. Suíte | Paulo Basso Jr. × Banheiro da suíte | Paulo Basso Jr. Banheiro da suíte | Paulo Basso Jr. × Suíte | Paulo Basso Jr. Suíte | Paulo Basso Jr. × Suíte | Paulo Basso Jr. Suíte | Paulo Basso Jr. × Quarto temático - Marvel | Paulo Basso Jr. Quarto temático - Marvel | Paulo Basso Jr. × Quarto temático - Super Mario | Paulo Basso Jr. Quarto temático - Super Mario | Paulo Basso Jr. × Sala de TV | Paulo Basso Jr. Sala de TV | Paulo Basso Jr. ×

Após toda essa experiência, concluo com tranquilidade que, sim, vale a pena alugar casa em Kissimmee. É fato que você não tem o serviço de hotel, com camas arrumadas e toalhas repostas, mas de resto, para quem viaja em grupos de quatro pessoas ou mais, sobram vantagens.

Ressalto aqui a privacidade e a exclusividade de curtir as férias com a família ou entre amigos. Isso sem contar a chance de, ao menos por alguns dias, viver como um americano.

Afinal, ao alugar casa em Kissimmee, você tem a oportunidade de imergir na cultura local, conversando ou, ao menos, observando como os moradores tratam os jardins, lidam com as lixeiras, passeiam com os animais domésticos.

Por fim, destaco a questão do ganho de tempo, algo muito importante em uma viagem para Orlando, que costuma ser bem intensa. Uma família de três ou quatro pessoas, por exemplo, agiliza muito mais as coisas ao ficar em uma casa com três ou mais banheiros. Quem se hospeda em um hotel, geralmente, tem apenas um à disposição, o que atravanca os processos.

Dessa forma, caso você esteja em dúvida entre alugar casa em Kissimmee ou não, meu conselho é ir sem medo de ser feliz. A experiência será inesquecível, pode ter certeza.

Aproveite e veja também a opinião de influenciadores especializados em Orlando a respeito do aluguel de casas na região. Seguem aqui meus bate-papos com Andreza Trivillin, a Andreza Dica e Indica, e Caio Mudalen, do Dicas de Miami e Orlando (DDMO).

—

DICAS PARA VIAJAR A ORLANDO

Quando planejo minhas viagens para Orlando, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservas reservar hotéis ou casas de férias, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Aluguel de carro em Orlando

Em muitos destinos dos EUA, alugar um carro pode ser uma boa, sobretudo em cidades como Orlando. O melhor site para comparar os preços praticados no país é a Mobility. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam nos EUA.

Clique aqui para pesquisar e alugar carro em Orlando.