Surpresa no Alemão, Hoffenheim repete surra no Schalke, agora na Copa da Alemanha

18/10/2022 | 17:57



O torcedor do Schalke 04 não vai querer ouvir o nome do Hoffenheim por um bom tempo. Seus dois últimos jogos foram contra o oponente e a equipe acabou levando duas surras implacáveis. Depois de sofrer 3 a 0 em casa da surpresa do Campeonato Alemão, na sexta-feira - figura na quarta posição -, a equipe de Gelsenkirchen prometia melhorar seu rendimento nesta terça-feira, agora pela Copa da Alemanha, mas acabou eliminada com goleada por 5 a 1 no Rhein Neckar Arena, dando adeus ainda na segunda fase.

Dabbur, que já havia deixado sua marca na partida do Alemão, foi o destaque do duelo da Copa da Alemanha ao anotar duas vezes. O atacante israelense abriu o caminho para a goleada logo aos 5 minutos e deixaria sua marca antes do intervalo novamente. O time da casa foi para o vestiário no intervalo com 3 a 0 no placar, já que Angelino também balançou as redes.

Depois do intervalo, Kabak e Kaderabek ampliaram e Dresler anotou o gol de honra do Schalke 04, que flertou com o rebaixamento no Alemão nas últimas duas edições e agora está ainda pior, amargando a penúltima colocação. A goleada serve de ânimo extra ao Hoffenheim para o duro embate com o Bayern de Munique, sábado.

Entre os favoritos, apenas o Borussia Mönchengladbach decepcionou nesta terça-feira. Visitou o Darmstadt e acabou eliminado, ao levar 2 a 1, com Seydel anotando o gol da classificação na reta final da partida.

Campeão da Liga Europa e na quinta posição do Alemão, o Eintracht Frankfurt visitou o Sttutgart Kickers e não teve trabalhão para garantir a vaga com 2 a 0 no placar. O RB Leipzig foi ainda melhorar, goleando o Hamburgo por 4 a 0. O Mainz também se destacou, com 3 a 0 na casa do Lübeck.

Nos demais jogos, o Bochum, lanterna do Alemão, fez 1 a 0 no Elversberg, enquanto o Nuremberg bateu o Waldohof Mannheim, também pelo placar mínimo. O Wolfsburg se garantiu com 2 a 1 sobre o Eintracht Braunschweig.