Bolsas de NY fecham em alta, com balanços em foco

18/10/2022 | 17:49



Os mercados acionários de Nova York registraram ganhos, nesta terça-feira, 18, com investidores atentos a balanços corporativos. O setor financeiro esteve entre os destaques, após o Goldman Sachs publicar resultados melhores que o previsto, e o industrial também exibiu força.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,12%, a 30.523,80 pontos, o S&P 500 avançou 1,14%, a 3.719,98 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,90%, a 10.772,40 pontos.

Na agenda corporativa, a ação do Goldman Sachs avançou 2,33%, após balanço com lucro menor no terceiro trimestre, mas superior à expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet.

Johnson & Johnson, por sua vez, superou estimativas para lucro e receita, mas o papel teve baixa de 0,35%. A J&J poderia fazer alguns cortes na força de trabalho, com custos trabalhistas e a força do dólar afetando seus resultados, segundo a Dow Jones Newswires.

Na agenda de indicadores, a produção industrial dos EUA cresceu acima do esperado, com alta de 0,4% em setembro ante agosto, mas a confiança das construtoras recuou em outubro, na décima queda consecutiva desse dado.

Entre algumas ações importantes, Boeing subiu 0,92%, Lockheed Martin teve ganho de 8,69%, esta após balanço que agradou o mercado, e Alphabet registrou alta de 0,80%. Apple subiu 0,94% e Amazon, 2,24%.

*Com informações da Dow Jones Newswires