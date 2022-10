Virgínia Fonseca compartilha foto mostrando os estágios finais da gravidez

18/10/2022 | 17:11



Está chegando o momento de Maria Flor, a segunda filha de Virginia Fonseca com o marido Zé Felipe, nascer. A mamãe, que está para lá de ansiosa para conhecer a caçula, publicou uma foto de seu ensaio fotográfico ao lado da primogênita, nesta terça-feira, dia 18.

No registro, ela está segurando Maria Alice no colo e exibindo o barrigão de grávida, nos estágios finais da gestação ela fez uma declaração emocionante, confira:

Está chegando o dia de conhecer nossa princesinha caçula. Confesso que dentro de mim está um mix de emoções, ansiedade, medo, felicidade, tensão. Parece até que estou sendo mãe de primeira viagem kkk (mas recebi muitas mensagens de mamães falando que se sentiram e se sentem igual a mim, então acho que é normal ne?!) Mas enfim, só peço a Deus que nossa Florzinha venha com muita saúde, porque amor tem para dar e vender. Deus me honrou com uma família linda e isso me dá forças sempre. Vem Florzinha, sua família est te esperando meu amor´.