Após Any Gabrielly, Now United sofre outro desfalque e Noah Urrea anuncia saída da banda. Conheça o substituto!

18/10/2022 | 17:10



Ao que parece, Now United não está tão unido assim! Nesta terça-feira, dia 18, o grupo sofreu mais um desfalque com a saída de Noah Urrea. Logo após a brasileira Any Gabriely ter anunciado que iria deixar a banda para seguir carreira solo, o cantor seguiu os mesmo passos da amiga e surpreendeu os fãs com a notícia.

Nas redes sociais, Noah escreveu uma carta aberta e agradeceu o tempo que passou no Now United, além de anunciar o seu substituto: Zane Carter.

Os últimos cinco anos que eu passei com o Now United foram a experiência mais bonita da minha vida. Sou muito grato a Simon [Fuller, criador do projeto] e sua visão por levar a todos nós nesta jornada incrivelmente especial. Sou infinitamente grato a cada membro do grupo, que tenho muito orgulho de chamar de minha família. Para os fãs que sempre estiveram comigo, eu não poderia ser mais grato a vocês, mal posso esperar para que todos vocês se juntem a mim neste próximo capítulo da minha carreira. Seguir em frente nunca é fácil, mas saber que Zane vai representar a bandeira do nosso país me dá muito orgulho e alegria. Mal posso esperar para ver vocês em breve no nosso maior show de todos os tempos em São Paulo. Amo vocês para sempre, disse.

A turnê Forever United, que passará pelo Brasil em novembro deste ano, será a última apresentação do norte-americano com o grupo.