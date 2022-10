Ana Paula Siebert afirma que não ficaria com Roberto Justus se ele não quisesse ter filhos

18/10/2022 | 16:11



Na última segunda-feira, dia 17, Ana Paula Siebert revelou que não teria nada com Roberto Justus se ele não quisesse ter mais filhos, juntos os dois são pais de Vicky, de apenas dois anos de idade. A influenciadora digital, respondeu em seus Stories algumas perguntas de uma caixinha que ela criou e falou sobre sua vontade de ser mãe.

- Sempre sonhei em ser mãe, também sempre deixei isso super claro. Mas não fiz ele me prometer que teria filhos. Construímos nossa história e decidimos juntos ter a Vicky. Se ele não quisesse, eu jamais teria forçado. Acredito que um filho os dois tem que querer muito. Sonhar juntos faz parte da magia e do amor. As pessoas tem o hábito de querer promessas, de achar que se começa um relacionamento falando de filhos e não, os filhos devem ser frutos de um casamento bem estruturado e maduro.

Siebert ainda respondeu a um seguidor sobre as brigas em família. A modelo contou que durante as refeições eles conversam bastante e às vezes surgem algumas discussões ao redor da mesa.