Nadja Pessoa conta detalhes sobre o fim do casamento com D'Black

18/10/2022 | 16:11



Abriu o jogo! Nadja Pessoa não teve papas na língua na edição do Foi Mau, programa apresentado por Maurício Meirelles, e contou detalhes sobre o fim de seu casamento com Vinicius Cardoso, conhecido como D'Black.

Antes da separação o casal participou do Power Couple, e pelo que parece foi lá que as desavenças começaram entre eles e abalou o casamento de dez anos:

- Eu queria ganhar. Então a cada prova que perdíamos, eu ficava indignada. Ele não fechava comigo, fechava com o resto da galera.

E segundo ela, D'Black não gostou muito da até então esposa ter se destacado tanto no reality:

- Apagou o ego [dele], ali eu senti que perdi o meu marido. Ele falava muito isso: Agora você está famosa.

Nadja ainda foi sincera e disse que achava que iriam ficar juntos para sempre e comentou sobre como é a comunicação dos dois atualmente:

- Na minha cabeça ficaríamos juntos para sempre. Eu tinha essa ideia de família, mas no fundo sentia que não iria vinga. Cada um por si, a gente não se fala.

