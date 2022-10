Simone Mendes contrata produtor de Marília Mendonça para cuidar de seu primeiro disco solo

18/10/2022 | 16:10



A patroa vem aí! Nesta terça-feira, dia 18, Simone Mendes anunciou que está dando um novo passo na carreira solo com a ajuda do mesmo produtor que cuidou dos álbuns de Marília Mendonça. A cantora, junto com Eduardo Pepato, focará em projetos dentro do sertanejo.

O novo parceiro da sertaneja, além de ter ganhado o prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o CD Todos os Cantos Vol. 1 junto de Marília, também já produziu musicas de Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa e Bruno & Marrone.

Agora, ele se insere no primeiro álbum solo de Simone após ter passado dez anos cantando ao lado da irmã, Simaria Mendes.

- Estou muito feliz, fui recebida com muito carinho por ele, pela esposa dele e por todos lá [do estúdio]. Tenho certeza de que vocês vão se apaixonar, disse ela.

Simone vai se apresentar em turnê pelo o Brasil com a mesma equipe que a acompanhou na antiga dupla, agora sendo empresariada por Roberto Costa.