Primeiro e segundo turnos

Rodermil Pizzo



18/10/2022 | 15:25



Os políticos eleitos no primeiro turno, sejam senadores, deputados ou governadores, assim como os que ainda disputam um segundo turno, inclusive para a Presidência da República, deixaram claro, ou melhor, não deixaram absolutamente nada claro ou sinalizado, quais políticas adotarão para o turismo brasileiro a partir do próximo ano.



Os empresários brasileiros já notaram que os olhos econômicos só focam na direção da construção civil e do agronegócio; os demais setores da economia estão se arrastando com energia e verbas próprias. Ao observarmos as decorações de Natal, que já se espalham nos comércios e ruas, recordamos que estamos finalizando o ano de 2022 e que 2023 já bate às portas.



Sabido é que ainda existe um intervalo programado para os meses de novembro e dezembro: a Copa do Mundo, da qual pouco se fala. Teremos um breve tempo com camisa verde e amarela, “da Seleção e não da política”, e na sequência, nos vestiremos de vermelho “de Natal e não da política”.



Tentando salvar a temporada de férias e verão, algumas empresas de turismo começaram a fazer, com recursos próprios e sem nenhum fôlego financeiro, campanhas para alavancar as vendas e garantir um aumento na ocupação de leitos, assentos e trânsito de modo geral para tudo e todos que dependem da movimentação de turistas.



Decisões pontuais e caseiras têm sido realizadas para impulsionar o setor, como o retorno das feiras de negócios que ocorreram nos últimos tempos, (Feira de Turismo da AVIRRP, WTM Latin America, ABAV Expo, entre muitas outras), bem como os famosos famtours ou rodada de negócios. Tudo com atitude e verbas próprias e sem praticamente nenhum incentivo público.



Diante dos episódios recentes, dos debates e dos discursos, o turismo deve se preparar para arregaçar as mangas e bravamente, com suor do próprio esforço, fazer acontecer os próximos quatro anos, uma vez que nem à direita nem à esquerda aparecem estradas que levará o setor para o porto seguro e para a retomada.



Um dos únicos setores do turismo que estão divulgando crescimento e uma certa animação para temporada de 2022/23 é o de navios, que ainda não estão em águas brasileiras, porém afirmam que as vendas de viagens para cruzeiristas estão em alta, com preços atrativos e ótimas ofertas. Dizem que os turistas estão aproveitando bem o momento para adquirir suas cabines em uma de suas rotas ofertadas, todavia, sabido é que neste verão a oferta de navios e rotas foram reduzidas drasticamente quando comparamos com outros períodos antes de pandemia.



E para finalizar a coluna, já que navios apareceram no texto, esta semana, ainda em atraso não justificado, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) segue negando o desembarque de tripulantes de navios cargueiros nos portos brasileiros com a justificativa da pandemia ativa. Notem que as tripulações embarcadas, depois de meses cruzando os oceanos, desejam desembarcar em terra firme, comprar lembranças a familiares, usar os restaurantes locais, consumir e desfrutar tudo que um turista faz em seus momentos de lazer, e isso ainda segue negado a estes “turistas”, prejudicando o setor no entorno dos portos brasileiros. Acorda, Anvisa!



Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.