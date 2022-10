Ana Furtado desabafa sobre luta contra o câncer: Foi um viajante indesejado, apareceu sem pedir licença

18/10/2022 | 15:10



Logo após enfrentar uma longa batalha contra o câncer de mama, Ana Furtado decidiu fazer parte do Instituto Protea e ser conselheira de mulheres de baixa renda que são diagnosticadas com a doença. A apresentadora compartilhou a experiência no Faustão na Band e comentou sobre o processo de cura.

A informação é a maior e melhor arma que a gente tem. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres não só no Brasil, mas no mundo. A gente se acha muito distante desse diagnóstico, que nunca vai acontecer com a gente. Mas no dia que eu decidi revelar que eu estava doente, eu quis mostrar para todo mundo que o câncer de mama pode acontecer com qualquer uma de nós mulheres, então aconteceu comigo, disse.

E continuou:

É claro que você tem que ter muita fé, tem que ter acesso ao tratamento. Todo mês é outubro rosa. Todo mês você tem que estar atenta aos sinais que o corpo de dá. Foi assim que eu descobri o câncer que apareceu. Não falem meu câncer, porque ele nunca é nosso. O câncer foi um visitante indesejado, apareceu sem pedir licença.