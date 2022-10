Inscrições abertas para 3ª etapa da Copa SEJEL de Bike XCM

Pedro Lopes

Especial para o Correio



18/10/2022 | 15:02



A 3ª etapa da Copa SEJEL será neste domingo (23). Organizada pela Mazza Eventos e com apoio da SEJEL (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Ribeirão Pires), o evento começa às 9h, com saída do Centro Hípico Amarelinho, na Avenida Miro Atílio Peduzi, 945 - Quarta Divisão.