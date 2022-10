Raphael Veiga treina no CT do Palmeiras e comemora evolução: 'O pior já passou'

18/10/2022 | 14:49



O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol após o empate no clássico do final de semana com o São Paulo. Mas a boa notícia na atividade desta terça-feira foi a presença do meia Raphael Veiga, que se recupera de uma artroscopia no tornozelo direito.

"O trabalho tem surtido efeito muito rápido. Desde a cirurgia até hoje, já estou correndo em campo, esteira e fazendo quase tudo normal. Claro que ainda tem um processo para melhorar algumas coisas, mas o pior já passou", afirmou o atleta.

Fora do time desde o confronto com o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelas semifinais da Libertadores, o meia disse como trabalhou o lado psicológico nesta reta final de temporada. "Estou feliz com a evolução. É um período que, mesmo fora do campo, tenho encarado com leveza e vivido um dia de cada vez, sempre melhorando", afirmou o atleta que foi submetido à artroscopia no início de setembro.

A larga vantagem que o Palmeiras criou na liderança da tabela do Brasileiro e a chance de mais uma conquista de título expressivo também foram comentados pelo jogador.

"De fora você se sente impotente, mas é um momento que tenho de enfrentar. O time tem feito bons jogos e, se Deus quiser, vamos conseguir ser campeão", comentou o atleta que, entre outras atividades, realizou uma leve corrida na no campo de areia.

No trabalho comandado por Abel Ferreira, os jogadores mais desgastados realizaram um treino regenerativo. A outra parte do grupo participou de um coletivo que contou com a presença também de atletas dos juniores.

RECORDE À BEIRA DO CAMPO

Perto de conquistar mais um título no Palmeiras, Abel Ferreira atingiu mais uma marca expressiva neste final de semana. Com o empate sem gols diante do São Paulo, no Allianz, o treinador português tem 154 partidas à frente do time profissional e ostenta agora o posto de segundo técnico estrangeiro com mais partidas pelo clube.

O comandante português superou o argentino Filpo Nuñez, que agora ocupa a terceira colocação neste ranking com 153 confrontos. Restando seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Abel surge como o oitavo nome que mais dirigiu o Palmeiras em número de duelos à beira do campo.

Nesta lista, porém, o técnico Oswaldo Brandão aparece como líder isolado. Ele contabiliza 572 partidas como o treinador que mais vezes comandou a equipe palmeirense ao longo da história.