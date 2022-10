Gil do Vigor flerta nos Estados Unidos e brinca: - Sou uma bicha safada mesmo, viu?

18/10/2022 | 14:10



Fazendo doutorado nos Estados Unidos, Gil do Vigor mostrou que ainda consegue arrumar tempo para dar uma olhada nos boys, é claro!

Em suas redes sociais, o ex-BBB gravou alguns vídeos e divertiu a web ao assumir que é uma bicha safada que sempre está se apaixonando por diversos machos.

- Sou uma bicha safada mesmo, viu? Me apaixono por esses machos, todos eles. Prestam? Não. Mas são lindos, são fofos. E eu fico com os quatro pneus arriados. Porque eu não presto. Eu fico doidinho, cada um mais lindo que o outro. Eles não falam comigo, não me dão atenção. Mas eles dão um sorrisinho eu já fico com os quatro pneus arriados. Mas vou parar com isso. Vou ser um novo homem a partir de hoje, uma nova criatura, disse ele.

Pouco tempo depois, Gil contou que estava reparando em um rapaz que andava de bicicleta pelo campus da faculdade:

- Ele tá ali atrás de mim. Tô apaixonado, ele é lindo. Se ele me quiser, caso com ele na hora que ele quiser. Ele está andando de bicicleta. Ele olhou pra trás, me viu olhando pra ele. Ai, que vergonha. Não posso. Ele é tão lindo, é o amor da minha vida. Com ele eu casava e tinha três filhos. Eu queria tanto. Ele é do jeito que eu gosto, inteligente. Quero um homem pra casar, um igualzinho a esse, que não posso mostrar, porque agora ele foi embora.