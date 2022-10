Demanda de consumidores por crédito cai 1% em setembro, diz Boa Vista

18/10/2022 | 13:52



A demanda dos consumidores por crédito caiu 1,0% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, mas encerrou o terceiro trimestre com alta de 0,1% na margem. Os dados são do Indicador de Demanda por Crédito do Consumidor, da Boa Vista.

Com o resultado, o índice acumula alta de 6,4% nos 12 meses encerrados em setembro, ante 7,9% no período até agosto. Na comparação interanual, a demanda por crédito caiu 1,3%. O indicador acumula alta de 6,3% em 2022.

"O crédito surpreendeu sobretudo no primeiro semestre, e deve encerrar 2022 com uma taxa de crescimento alta e acima daquilo que se imaginava no começo do ano, mas a tendência de desaceleração está clara", afirma o economista da Boa Vista Flávio Calife, em nota.

Nas aberturas do indicador, a demanda por crédito financeiro caiu 1,7% na margem em setembro, equivalente a uma alta de 13,0% na comparação interanual. O segmento tem alta de 16,7% no acumulado de 12 meses e de 17,8% em 2022.

A demanda por crédito não financeiro caiu 0,6% em setembro ante agosto. Na comparação interanual, o segmento teve contração de 10,9%. O setor acumula contração de 0,4% em 12 meses e de 1,4% no ano.

O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas.