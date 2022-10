Educação – Teatro Nomes que a região revelou. Eles aqui estudaram. Escreveram histórias. E hoje sabem contá-las...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/10/2022 | 00:06



Norival e Douglas são capas deste mês das revistas eletrônicas pensadas e editadas por Dilson Oliveira Nunes, com uma equipe formada pelos cronistas João Botteon e Milton Martins, e pela colaboradora direta Maria Madalena Siqueira Nunes.

O GINASIANO

Chega à sua 43ª edição e perpetua Norival de Paula, que estudou na Escola Amaral Wagner – a quem a revista “O Ginasiano” é dedicada – seguindo carreira universitária na FEI, formando-se em Engenharia Eletrônica, com pós-graduação na ESPM, Mackenzie e USP.

Profissionalmente, foi office-boy na Swift e chegou a gerente de equipes na General Motors, coordenando o lançamento da Picape s10 nos Estados Unidos.

Hoje, residindo em Aparecida, Norival de Paula é professor de Planejamento Estratégico, Vendas e Marketing e Propaganda.

DESTAQUE

Estreia em “O Ginasiano” um novo articulista, que se assina Júlio Ricardo. Ele cita Monteiro Lobato e a tradução de um texto escrito por um filósofo 550 anos antes de Cristo.

TECO EM CENA

Edição nº 16, sempre direcionada ao Grupo Teco – Teatro e Comunicação.

Na capa deste mês, Douglas Batista, nascido na Bela Vista, Capital, mas sempre morando em Rudge Ramos, São Bernardo.

Em 1988, Douglas Batista classifica três músicas para o FAMP – festival de música de muitas saudades em Santo André. Ali conhece Augusto Maciel, que o leva para os palcos.

Douglas Batista, o sambista, integra o grupo “chama o Véio”, que se apresenta em espaços como o Pérola Bar (rua das Figueiras, em Santo André) e Bar do André, em Nova Petrópolis, São Bernardo.

E MAIS...

Destaque para a poesia de Paola Zanei e depoimentos de Augusto Maciel Neto e Carlos Marques em memória de Sidnei Bueno de Godoy.

Sequência do Glossário Teatral, do “L” de Laboratório dramático ao “R” de Rotunda.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 - Divulgação

IMPRENSA ELETRÔNICA – Revistas de outubro e seus respectivos QR-Code: presentes mensais do editor Dilson Nunes

Eldorado 700 kHz.

Sabe que estou um pouco distante daí, mas essa da Rádio Eldorado não dá para acreditar no seu fim (Memória, 17-10-2022).

Pela manhã, quando me preparava para o trabalho (Chrysler São Bernardo e depois Santo André) era a minha referência. Muitas vezes à tarde sintoniza, também, pelo mesmo padrão, a Rádio Diário do Grande ABC.

Quantas vezes aí em São Paulo ou São Caetano ainda dava uma sintonizada na "Nova Eldorado'''' que se foi...

Eu tenho a minha frase padrão, sabe, mesmo lamentando: tudo tem seu tempo.

Milton Martins, de Piracicaba

NOTA DA MEMÓRIA – A Rádio Scala FM, do Grupo Diário, ocupou por muitos anos o espaço deixado pela Eldorado dos tempos pesquisados por Euclydes Rocco, o Tidinho ou Tide, e não Tininho, como saiu publicado o apelido carinhoso do arquiteto andreense.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 19 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1975

MANCHETE – ABC já está incluído na área metropolitana.

(Sucursal, SP) – O ministro Alfredo Buzaid enviará nos próximos dias ao presidente Medici o projeto de lei complementar que fixa as normas para a criação das áreas metropolitanas.

Estará sendo instituída a primeira área metropolitano do País, a da Grande São Paulo, com seus 37 municípios, incluindo-se os sete do Grande ABC.

NOTA – A expressão “Grande São Paulo” tornara-se rotineira no noticiário. E já na década de 1960, o semanário “News Seller” referia-se ao “Grande ABC”, que nominou este diário a partir de 1968.

SÃO BERNARDO – Câmara Municipal dará parecer sobre o projeto de lei encaminhado pelo Executivo relativo à concessão ao Meninos FC do direito de uso, por 50 anos, do terreno e instalações que pertenceram à Retorcedeira Ipiranga e que foram desapropriados, meses atrás, pela Prefeitura.

NOTA – De fato, há meio século o Meninos utiliza o espaço da antiga fábrica, que foi trocado pelo estádio do clube. O velho campo hoje é ocupado pela Praça dos Meninos, em estilo oriental, no Centro de Rudge Ramos.

HOJE

Dia do Profissional da Informática ou TI (Tecnologia da Informação).

Dia do Guarda Noturno

Dia Nacional da Inovação. Objetivo: transformar o conhecimento científico produzindo na academia em tecnologias que virão transformar e mudar o dia a dia da sociedade.

SANTOS DO DIA

Paulo da Cruz

Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil

Henry Martin

Jerzy Popieluszko.

Laura de Córdoba

Varo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Dolcinópolis, elevado a município em 1959, quando se separa de Jales, e de Igaraçu do Tietê, elevado a município em 1954, quando se separa de Barra Bonita.

Pelo Brasil: Bueno Brandão (MG), Ijuí e Ivoti (RS), Itabaianinha (SE), Marilena (PR), Ouvidor e Três Ranchos (GO), Pouso Alegre, Pouso Alto (MG), Santa Teresinha (BA), São Francisco (PB).

Em Minas Gerais, Pouso Alegre. Instalada como vila em 1832 e desmembrada de Campanha e elevada à categoria de cidade em 19 de outubro de 1848 – 174 anos de história.

EM 19 DE OUTUBRO DE...

1912 - Concedido a Luiz Martinelli o direito de construir no distrito de Santo André um matadouro.

NOTA – De fato, o matadouro seria construído na Estrada do Oratório e, posteriormente, adquirido pela Swift, que se mudaria para Utinga, onde hoje se ergue um conjunto habitacional.

1917 – Anunciada a estreia, no Distrito de Santo André, da companhia de ginástica da artista Naska.

Por iniciativa do grêmio Politécnico, estudantes propõe a construção de um monumento comemorativo à independência nacional, programado para ser inaugurado em 7-9-1922.

1982 – Grupo Premeditando o Breque se apresenta no Teatro Municipal de Santo André.

1987 – Movimento pela preservação de bens históricos ganhava força na região.

Santo André buscava um local para a instalação do Museu Municipal, então chamado de Centro de Preservação da Memória Cultural.

São Caetano restaurava o Palace Denardi, que seria sede do museu local, então instalado no bosque da Estrada das Lágrimas.

Mauá propunha a preservação de 25 bens pelo Conseloho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Turístico e Paisagístico, órgão do gênero pioneiro na região.