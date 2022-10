Bolsas da Europa fecham em alta, com Reino Unido e NY em foco

18/10/2022 | 13:10



Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos, nesta terça-feira, 18, apenas com Lisboa destoando do tom geral. As ações ainda eram apoiadas pelo recuo de segunda-feira do Reino Unido em seus planos fiscais. Além disso, a abertura em alta em Nova York colaborou para o movimento positivo, enquanto investidores monitoraram os planos da União Europeia para conter os preços de energia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,34%, em 399,84 pontos.

A reversão quase total do pacote fiscal no Reino Unido continuava a apoiar as bolsas. A medida foi bem recebida por investidores, que haviam reagido mal aos planos da premiê Liz Truss de cortar impostos para tentar alavancar o crescimento.

Com a mudança no Ministério das Finanças, agora sob comando de Jeremy Hunt, houve a reversão. O TD Securities diz que ainda espera mais cortes de gastos, bem como algumas elevações de impostos. Já o Danske Bank afirma que a reversão anunciada por Hunt restaurou a confiança dos investidores no Reino Unido. Ao mesmo tempo, o fracasso inicial da premiê faz com que líderes de seu Partido Conservador já discutam sua eventual retirada do cargo.

Na agenda de indicadores, o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha avançou de -61,9 pontos em setembro a -59,2 em outubro, quando analistas previam queda a -65.

A Capital Economics afirma que o quadro, de qualquer modo, "claramente" aponta para recessão no país. Na zona do euro, Gabriel Makhlouf, dirigente do Banco Central Europeu (BCE), afirmou que elevar os juros é "absolutamente necessário", ante a inflação "persistente" e "prejudicial à estabilidade macroeconômica".

Ainda no noticiário, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, propôs a criação de um mecanismo de compras conjuntas de gás natural liquefeito (GNL). O bloco ainda propôs um conjunto de medidas para reduzir os preços do gás e os custos gerais de energia no bloco.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,24%, em 6.936,74 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,92%, a 12.765,61 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou ganho de 0,44%, a 6.067,00 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,93%, a 21.518,78 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 avançou 0,72%, a 7.611,30 pontos.

Na contramão da maioria, na Bolsa de Lisboa o índice PSI 20 fechou em baixa de 0,48%, a 5.399,98 pontos.