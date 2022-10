Príncipe Harry e Meghan Markle não teriam gostado da forma que foram tratados no funeral da Rainha Elizabeth II

18/10/2022 | 13:10



Mais polêmicas na família real! De acordo com o New York Daily News, o Príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, não teriam gostado da forma que foram tratados no funeral da Rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos de idade no dia 8 de setembro.

Segundo o veículo, que conversou com fontes próximas ao casal, eles acharam que foram esnobados e maltratados.

- Os amigos do príncipe Harry e Meghan Markle em Londres sussurraram que os ex-membros da realeza estão reclamando que foram esnobados e maltratados no funeral da Rainha Elizabeth II, disse a fonte.

Eita! Vale pontuar que Meghan Markle cancelou a sua aparição em um talkshow após a morte da monarca mais longeva do Reino Unido.